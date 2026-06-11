Resident Evil Veronica est le prochain gros morceau de Capcom et il est censé arriver courant 2027 sur PS5, Xbox Series et PC. Ce remake va s'attaquer à l'un des jeux les plus appréciés de la licence, mais la première présentation du jeu lors du Summer Game Fest a posé énormément de questions tant tout semblait très différent, notamment avec un passage en vue subjective. Capcom a mis fin aux spéculations rapidement et a même donné davantage de détails sur ce qui nous attend, ce qui pourrait confirmer pas mal de théories au passage.

Resident Evil Veronica se déroulera bien à la troisième personne

Capcom a créé la surprise dès l'ouverture du Summer Game Fest 2026 en nous dévoilant Resident Evil Veronica, mais en vue à la première personne, une première pour le jeu. Depuis Resident Evil 7, on sait que la licence aime bien ajouter ce mode à ses épisodes. Resident Evil Village est également en vue FPS, et Requiem la propose également, mais la rend optionnelle. Pour ce qui est du remake de Veronica, on reviendra aux bases. Le jeu ne propose pas de vue subjective, mais se déroule avec une vue à la troisième personne rapprochée, similaire aux remakes de Resident Evil 2 et 4. Ce n'est d'ailleurs pas anodin, puisque c'est la même équipe qui est chargée de ce nouveau jeu. Yoshiaki Hirabayashi, producteur du jeu, a d'ailleurs précisé qu'il s'agira ici d'une expérience « très similaire à celle de Resident Evil 2 Remake ». Ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Le remake de Code Veronica va changer beaucoup de choses

Dans les colonnes de Famitsu, on apprend également que Capcom va profiter de ce remake pour le rattacher une bonne fois pour toutes à la nouvelle chronologie. C'était déjà le cas à l'époque avec Code Veronica, mais comme il ne s'agit pas d'un jeu numéroté, beaucoup le considèrent comme un spin-off. Lors d'une session de questions-réponses, Capcom a pourtant été clair : Resident Evil Veronica fait partie intégrante de l'histoire principale de la saga Resident Evil. « L'équipe qui développe le remake est consciente que le jeu d'origine mérite sa place au même titre que les titres numérotés, et nous travaillons à sa reconstruction. »

Sur ce point, Capcom semble avoir fait un gros travail. Yoshiaki Hirabayashi affirme qu'ils ont essayé ici de le retravailler pour l'implanter et le connecter à la nouvelle chronologie de remake, mais aussi aux jeux récents comme Requiem. Une information qui pourrait bien confirmer quelques rumeurs suggérant que le jeu aurait un lien direct avec le DLC de Resident Evil Requiem. « Nous avons cherché à reconstruire le récit afin que le public puisse percevoir les liens entre les différents éléments narratifs comme un tout cohérent », a expliqué le développeur.

Source : Famitsu