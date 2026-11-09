Pour les 30 ans de Resident Evil, les fans de la franchise auront assurément été gâtés. D’abord avec la sortie de Resident Evil Requiem, disponible depuis février. Puis ensuite avec l’annonce de Resident Evil Veronica, qui fera office de remake au très sous côté Code Veronica. Mais depuis son annonce au Summer Game Fest 2026, ce futur épisode, attendu pour 2027, est resté particulièrement discret, ce qui serait notamment dû à un report interne de sa date de sortie. Et on en sait désormais plus à ce sujet grâce à celui qu’on ne présente plus : AestheticGamer.

Resident Evil Veronica reporté à cause des retours de Requiem ?

En effet, après avoir révélé il y a quelques semaines que la date de sortie de Resident Evil Veronica, initialement prévue en interne pour le premier trimestre 2027, aurait finalement glissé à l’automne 2027, l’insider spécialisé dans tout ce qui touche à la franchise a précisé les raisons qui auraient poussé Capcom à prendre une telle décision dans une nouvelle série de tweets. Et au-delà de vouloir éviter aux équipes de subir trop de crunch, les retours reçus par Resident Evil Requiem en début d’année auraient également leur rôle à jouer là-dedans.

« Capcom a connu une intense période de crunch en début d’année afin d’essayer de sortir Resident Evil Veronica au premier trimestre 2027 si possible, mais la sortie a ensuite été repoussée au deuxième trimestre puis à l’automne », explique-t-il. « Ils POURRAIENT sortir le jeu, mais ils préfèrent prendre le temps de corriger les problèmes de moyenne ou petite importance qui permettraient d’améliorer le jeu en fin de développement plutôt que de se contenter de le sortir à la va-vite. Surtout après les retours de Resident Evil Requiem ».

Capcom veut s’assurer de sortir le jeu le plus parfait possible

Ceci pourrait ainsi expliquer pourquoi le silence radio règne autour du projet depuis plusieurs mois maintenant, et pourquoi pour la première fois depuis des années, Capcom a décidé de faire l’impasse sur le Tokyo Game Show au mois de septembre. « À court terme c’est agaçant, mais à long terme, la raison est tout simplement qu’ils veulent tenir compte des retours de Requiem et prendre le temps nécessaire pour garantir la qualité. Tout s’aligne parfaitement ici », conclut alors AestheticGamer à ce sujet. Ce qui, pour Resident Evil Veronica, reste une bonne nouvelle.

Car même si cela signifie que la campagne marketing du jeu prend finalement plus de retard que prévu, en tout cas que ce qu’elle aurait sans doute été si le jeu avait effectivement dû sortir au premier trimestre 2027 comme espéré à l'origine, le fait est que le résultat n’en sera que meilleur pour les joueurs lorsque le jeu sortira enfin. Et à ce stade, il n’est d’ailleurs pas impossible de penser que Resident Evil Veronica fera une apparition dans la nuit du 10 au 11 décembre prochain, lors de la cérémonie des Game Awards 2026.

Le DLC de Resident Evil Requiem également retardé ?

En sachant que, dans tous les cas, Capcom n’avait rien précisé d’autre qu’un vague « 2027 », ce qui signifie que même s’il y aurait effectivement eu un report en interne, les joueurs ne sont pas supposés être réellement impactés. Pas plus qu’ils ne doivent l’être par le fait que le retard pris par Resident Evil Veronica aurait également un impact sur le DLC de Resident Evil Requiem, dont le développement prendrait lui aussi « plus de temps ». Même si, dans le cas de ce dernier, aucune fenêtre de sortie n’avait de toute façon été communiquée par le studio.

Source : AestheticGamer