Resident Evil Veronica a fait énormément réagir lors de son annonce et c'est même déjà un vrai carton. Il faut dire que Capcom nous promet du lourd pour ce nouveau remake qui s'annonce déjà comme l'un des meilleurs.

Resident Evil Veronica a été annoncé dès l'ouverture du Summer Game Fest avec un trailer qui a surpris tout le monde. Ça faisait des mois que l'on en entendait parler et son annonce n'était plus qu'un secret de polichinelle, mais Capcom a réussi à faire son petit effet quand même. Si bien d'ailleurs que le jeu est déjà un carton avant même sa sortie.

Resident Evil Veronica a déjà conquis les fans

Avec Resident Evil Requiem, Capcom avait déjà frappé très fort. Le jeu s'est vendu comme des petits pains, du jamais vu pour la licence. Clairement, la franchise a le vent en poupe et Resident Evil Veronica en est déjà un bon exemple. Sur ses réseaux sociaux, Capcom s'est en effet félicité d'avoir réussi à cumuler plus d'un million de wishlist depuis l'annonce du jeu, un beau record pour ce remake très attendu par les fans.

Un remake ultra attendu pour l'un des meilleurs jeux de la licence

Resident Evil Code Veronica est pour beaucoup l'un des meilleurs jeux de la licence, mais beaucoup de joueurs sont également passés à côté à l'époque. Pourtant, bien qu'il ne soit pas numéroté, il s'agit bien d'un jeu principal de la franchise, dont le scénario est même important pour l'univers. Bien conscient de tout ça, Capcom a décidé de le remettre à sa juste place, de le remettre en valeur et de l'inclure définitivement dans la nouvelle chronologie, celle que l'éditeur s'active à réécrire avec tous ses remakes.

Le jeu nous fera donc suivre Claire Redfield quelques mois après les événements de Raccoon City alors qu'elle recherche son frère Chris, qui enquête sur Umbrella en France. Malheureusement, durant ses investigations, la jeune femme se fait enlever et se retrouve prisonnière sur une île prison qui sert également de terrain à de terribles expérimentations.

Code Veronica était en son temps un Resident Evil généreux, doté d'une bonne durée de vie, mais aussi de puzzles travaillés, de personnages marquants et de séquences aussi variées qu'intéressantes, mélangeant habilement horreur pure et action. Capcom a déjà confirmé que le remake se calera sur ce même rythme en s'inspirant des sensations de Resident Evil 2 Remake l'un des meilleurs jeux de la licence. Il fera également place à l'action avec des zombies qui n'hésiteront pas a attaquer en groupe. On imagine assez bien certains passages intense comme l'évasion, ou encore le passage dans le cimetière. C'est d'ailleurs la même équipe qui s'en charge. Resident Evil Veronica est attendu pour 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.