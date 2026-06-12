Resident Evil Veronica vient de mettre un terme à une théorie de fans qui avait pris de l'ampleur, mais s'annonce encore meilleur que tout ce qui avait été imaginé.

Depuis son annonce, Resident Evil Veronica fait couler beaucoup d'encre. Parmi les remakes annoncés, c'était certainement l'un des grands favoris et pour cause, le jeu d'origine est excellent à bien des égards. Les rumeurs étaient très nombreuses, mais c'est désormais une réalité, Resident Evil Veronica arrivera en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC. Depuis sa présentation, beaucoup de choses ont été dites à son sujet, bien que le jeu ne soit pas encore pleinement dévoilé. Et Capcom a même balayé une théorie de fans qui laissait pourtant entrevoir de belles choses.

Resident Evil Veronica balaye une théorie appréciée des fans

Durant le Summer Game Fest, Capcom a tenu une session de questions-réponses durant laquelle il est revenu sur de nombreux points. Il a par exemple été dit que le jeu s'inspire d'un des meilleurs jeux de la franchise, il est d'ailleurs développé par la même équipe. Il faut aussi s'attendre à plein de nouveautés et un scénario retravaillé pour mieux l'ancrer dans la chronologie.

Et justement, la chronologie, c'est le sujet qui a attisé les braises lors de la révélation du jeu. Lorsque le titre est apparu à l'écran, les lettres R, E et V ont été mises en évidence, chose qui a été interprétée comme RE V autrement dit RE 5 en lettre romaine. Ce qui a fait naitre chez les fans une folle théorie selon laquelle, Capcom aurait peut être décidé de réécrire l'histoire de sa licence, ou même tirer un trait sur Resident Evil 5, l'un des vilains petits canards selon les puristes, et pourtant l'un des jeux les plus vendus lors de sa sortie.

Certains fans commençaient déjà à s'imaginer un gros remaniement du scénario, voir une nouvelle chronologie se dessiner, mais il n'en sera malheureusement rien. Capcom a confirmé qu'il n'y aurait rien de tout ça. Si Resident Evil Veronica s'appelle ainsi et tire un trait sur le "Code Veronica" du jeu originel, c'est simplement pour rendre le titre plus impactant, comme l'a fait Resident Evil Requiem.

Oui, il y aura bien de gros changements, mais pas ceux attendus

Toutefois, ce remake ira bien plus loin que l'original pour ce qui est de s'ancrer pleinement dans l'histoire principale de la licence, et donc dans le suivi de ses personnages phares. Capcom souhaite vraiment faire de Resident Evil Veronica un épisode majeur, qui devrait se rattacher aux précédents remakes, mais aussi aux jeux récents comme Resident Evil Requiem. D'ailleurs le producteur précise que pour profiter au mieux de Resident Evil Veronica, il vaut mieux avoir fait les remakes et les jeux récents, plus que le jeu d'origine.