À l’occasion du Summer Game Fest en juin dernier, Capcom faisait l’annonce dont bien des fans de Resident Evil rêvaient depuis longtemps : celle de l’arrivée d’un remake de Code Veronica, aka l’un des épisodes les plus sous-estimés de la franchise. Depuis, les informations se font toutefois relativement rares à son sujet, et ce malgré une sortie prévue pour 2027. À l’approche de la Gamescom 2026, qui se tiendra du 25 au 30 août prochain, l’éditeur japonais pourrait toutefois nous réserver une belle surprise avec Resident Evil Veronica.

Resident Evil Veronica finalement présent à la Gamescom 2026 ?

C’est en tout cas ce qu’espèrent les fans, qui ont appris par le biais du compte RENews sur X que Yoshiaki Hirabayashi, producteur de ce remake, sera présent lors du salon allemand à Cologne la semaine prochaine. Plus intéressant encore, ce dernier devrait même être présent à l’Opening Night Live animé par Geoff Keighley le 25 août, ce qui pourrait laisser penser que de nouvelles images de Resident Evil Veronica pourraient y être présentées. Nouveau trailer ? Séquence de gameplay ? Date de sortie ? Le champ des possibles est plutôt vaste.

Et les choses ne s’arrêteraient d’ailleurs pas là. Car toujours selon RENews, il serait également question pour Capcom d’y organiser un événement privé à destination de la presse et des créateurs de contenus présents sur place, où « Hirabayashi-san et son équipe partageraient de nouveaux détails au sujet de Resident Evil Veronica ». S’agira-t-il cette fois-ci d’une véritable preview, avec une potentielle prise en main à la clé, ou bien d’une autre rencontre avec les développeurs comme cela fut le cas lors du Summer Game Fest il y a deux mois ? Mystère.

Rien d’officiel pour le moment, les informations se contredisent

En attendant, précisons tout de même que tout ceci reste à prendre avec de grosses pincettes pour le moment. Car si la présence de Capcom a bel et bien été confirmée pour la Gamescom, le nom de Resident Evil Veronica n’a en revanche jamais été mentionné. Pas plus que celui de Resident Evil Requiem, d’ailleurs, dont un DLC est actuellement en développement. À la place, les joueurs présents au salon allemand pourront cependant découvrir les jeux suivants :

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Megan Man: Dual Override

Onimusha: Way of the Sword

Street Fighter 6

Ajoutons également qu'encore très récemment, le célèbre insider AestheticGamer, que l'on ne présente plus, affirmait qu’aucune présentation de Resident Evil Veronica n’était prévue par Capcom dans l’immédiat à sa connaissance. Des propos ensuite validés par le média allemand Screenfire, qui ajoutait de son côté qu’il n’y aurait « aucune présentation presse pour Veronica à la Gamescom » selon plusieurs de ses sources. Prudence, donc.

Source : X, AestheticGamer, Screenfire