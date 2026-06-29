Dans l’attente de plus d’informations de la part de Capcom, l’une des mécaniques de gameplay de Resident Evil Veronica aurait leaké, et elle divise déjà les fans.

Depuis son officialisation lors du Summer Game Fest 2026, Resident Evil Veronica n’en finit plus de faire parler de lui. Il faut dire aussi que depuis que Capcom s’est lancé dans son grand marathon de remakes en 2019, les fans de la franchise étaient extrêmement nombreux à espérer que Code Veronica puisse lui aussi bénéficier d’un tel traitement. Forcément, théories et attentes se retrouvent alors aujourd’hui au cœur de toutes les discussions autour du jeu, dont l’une des mécaniques de gameplay pourrait d’ores et déjà avoir leaké.

Resident Evil Veronica proposerait une mécanique d’esquive

C’est en tout cas ce que révèle le compte immalkwalahi sur X, en indiquant que « selon des informations provenant de sessions de tests réalisées à huit clos, Claire ne bénéficiera pas du système de parade de Resident Evil Requiem ». À la place, l’héroïne de Resident Evil Veronica devrait en revanche pouvoir éviter les attaques ennemies à l’aide d’un « système d’esquive, qui lui permettrait de glisser ou de sauter en arrière, conformément à son style de combat ». Ce qui, au vu des premières réactions, est loin de faire l’unanimité auprès des fans.

« On dirait bien que Resident Evil Veronica va être un jeu de tir à la troisième personne ennuyeux et linéaire, comme l’était Resident Evil 3 Remake », déplore par exemple un internaute à la lecture de cette information. « Ça me fait vraiment craindre que ça se passe encore comme pour Resident Evil 3 », renchérit un autre de son côté. « Intégrer l’esquive de Jill dans un jeu qui est loin d’être aussi apprécié que le Resident Evil 3 original, brrr. J’espère vraiment que Resident Evil Veronica ne subira pas le même niveau de changements et de coupures dans l’intrigue ».

Les fans sont divisés à ce sujet

D’autres fans, en revanche, se montrent heureusement plus enthousiastes à cette idée. « Oh, un système d’esquive comme dans Resident Evil 3, cool » se réjouit par exemple un troisième internaute dans un tweet ayant récolté plus de 90 likes. Tandis qu'en parallèle, un certain nombre de joueurs ne manquent pas de souligner que cela fait parfaitement sens au vu de la chronologie des événements. « Ouais, sans blague. Ça se passe trois mois après Resident Evil 2. Vous pensez vraiment que Leon a appris comment parer en trois mois ? », demande notamment l'un d'eux.

« Mais bordel, pourquoi les gens peuvent-ils ne serait-ce qu’imaginer que Claire, une civile ayant reçu UN PEU d’entraînement au combat ici et là de la part de Chris, serait capable de faire la même chose que Leon après 28 ans passés en tant qu’agent spécial ? », souligne très justement un autre de son côté. Précisons néanmoins que tout ceci reste pour l’heure à prendre avec de grosses pincettes, Capcom n’ayant pas encore révélé la moindre information concrète au sujet de ce que nous réserve le gameplay de Resident Evil Veronica. Sortie prévue en 2027.

Source : X