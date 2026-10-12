Plusieurs mois après son annonce, Resident Evil Veronica se fait relativement discret et on n'entend parler de lui principalement via des leaks, en attendant des informations plus officielles. C'est justement de nouveau par ce biais qu'on entend à nouveau parler de la possibilité d'un DLC pour ce Remake, qui serait le second à recevoir du contenu additionnel après sa sortie, le premier étant RE 4 Remake avec le très apprécié Separate Ways. Or, d'après le récent leak en question, il faut s'attendre dans Veronica à un DLC de la même envergure.

Un DLC équivalent à Separate Ways en préparation pour Resident Evil Veronica ?

Tandis que Separate Ways était en réalité le portage d'un DLC déjà existant dans le RE 4 original, Resident Evil Veronica pourrait de son côté recevoir un DLC totalement original, mais a priori de la même envergure que le Remake du quatrième épisode. C'est en tout cas ce qu'a avancé Dusk Golem, un insider très réputé dans tout ce qui touche à la franchise horrifique de Capcom, qui a également de nouveau évoqué le DLC à venir pour Requiem.

Dans une publication sur X, Dusk Golem a désigné l'équipe de développement M-Two/K2 comme étant le studio en charge des DLC pour Resident Evil Veronica et Requiem. « Je n'ai entendu parler que d'un seul DLC narratif pour Veronica et Requiem. Toutefois, tous deux sont conçus pour durer quelques heures, dans la lignée de Separate Ways et Shadows of Rose ».

Cela semble par ailleurs coïncider avec le fait que Capcom traite Resident Evil Veronica comme un projet à part entière de la saga, et non comme un titre secondaire comme on avait pu le ressentir pour l'assez décevant RE 3 Remake. Le Remake Veronica et son probable DLC pourraient même, selon différents faisceaux d'indice, servir de pont entre la temporalité des Remakes et celle des jeux présents, pour offrir un tout pleinement cohérent pour la légendaire franchise horrifique.

Quelle fenêtre de sortie pour ce DLC a priori en préparation ?

Pour l'heure, on sait seulement que Resident Evil Veronica sortira courant 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Cependant, son absence aux récents grands salons du jeu vidéo comme le Tokyo Game Show 2026 prête à croire qu'il pourrait sortir plutôt dans la seconde moitié de l'année prochaine, par exemple en automne.

Si Resident Evil Veronica aura bien droit à un DLC et s'il sort bien dans le second semestre 2027, il faudra alors s'attendre à ce que son extension arrive en fin d'année prochaine, voire en 2028. Pour l'heure, on ne peut que se fendre en conjecture à propos de tout cela en attendant des annonces officielles de la part de Capcom.

Source : Dusk Golem sur X.com