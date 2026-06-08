Après un nouvel épisode canonique magistral en la personne de Requiem, le cycle de croisière que connaît désormais Resident Evil va donc nous faire à nouveau passer par la case remake pour sa prochaine expédition. En guise de toute première annonce du Summer Game Fest 2026, nous avons enfin reçu la confirmation de mois de rumeurs avec le remake de Code Veronica, sobrement baptisé Veronica, avec Claire Redfield dans le rôle principal. Suite à la grande cérémonie de Geoff Keighley, Capcom a révélé de nombreuses informations croustillantes à son sujet.

Resident Evil Veronica promet sur le papier d'être un nouveau remake de haute volée

Après les excellents RE 2 Remake et RE 4 Remake et le plutôt décevant RE 3 Remake, Capcom semble vouloir proposer avec Resident Evil Veronica un nouveau remake d'exception pour l'un des jeux les plus populaires de toute la franchise. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un épisode numéroté, Code Veronica occupe en effet une place particulière dans le cœur des fans, et le géant japonais entend bien rendre hommage comme il se doit à l'œuvre originale sortie il y a déjà 26 ans.

Après son annonce en grandes pompes dans la froideur d'un appartement parisien, Resident Evil Veronica en a donc dévoilé un peu plus à son sujet via la mise en ligne d'un site officiel. Comme on pouvait s'y attendre, ce remake entend à la fois préserver l'essence du jeu original, mais aussi revisiter son histoire, qui se déroule trois mois après les événements de RE 2, alors que Claire Redfield se rend en France à la recherche de son frère Chris, pour se faire kidnapper et emprisonner sur l'iconique île Rockfort, et surtout moderniser son gameplay.

Si l'on en croit son site officiel, Resident Evil Veronica compte également « pousser le genre survival horror vers de nouveaux sommets », après les passages déjà glaçants aux commandes de Grace dans Requiem. En compagnie de Claire, il faut donc s'attendre à une excursion proprement horrifique sur l'île infestée de zombies de Rockfort, le tout porté une fois encore par un RE Engine visiblement et techniquement au sommet de son art. Il faudra toutefois s'armer d'un peu de patience, puisque Resident Evil Veronica ne dispose pour l'heure que d'une vague fenêtre de sortie courant 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Source : Site officiel de Resident Evil Veronica