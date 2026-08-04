Resident Evil Veronica est déjà un carton avant même sa sortie, témoignant de l'engouement des fans pour la célèbre franchise horrifique de Capcom et les récents remakes qui ont mis tout le monde d'accord.

S'il n'est attendu que pour l'année prochaine, Resident Evil Veronica est déjà un très gros succès auprès des fans. Capcom s'est félicité d'avoir franchi un cap important? Son jeu a en effet été enregistré 2 millions de fois dans les listes de souhaits. Une première étape qui peut nous certifier d'une chose : les joueurs seront au rendez-vous à la sortie, et on peut comprendre pourquoi.

Resident Evil Veronica cartonne dans les wishlists

2 millions de wishlists, RE Veronica fédère déjà une base solide de fans et ce n'est absolument pas représentatif des ventes le jour J. Cette tendance est tout de même extrêmement positive, mais pas si surprenante que ça. La licence a clairement le vent en poupe depuis plusieurs années. RE 7 suivi de RE 2 Remake ont largement contribué à ce nouvel élan. Et ça continue toujours aujourd'hui avec le succès de Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Requiem. Avec son nouveau remake, Capcom sait qu'il va faire des heureux. Code Veronica est en effet l'un des jeux les plus appréciés de la licence et tout simplement l'un des meilleurs.

Que raconte Resident Evil Veronica ?

On y incarnera principalement Claire Redfield, héroïne de Resident Evil 2. Quelques mois après le désastre de Raccoon City, cette dernière part à la recherche de son frère Chris. Une enquête qui va la mener à Paris, en France, lieu où elle se fera kidnapper avant d'être enfermée sur une île. Un rocher qui sert de prison et de terrain d'expérimentation à Umbrella. Lorsqu'un nouvel incident déclenche une fuite du virus et de mutants sur l'île, Claire n'a plus d'autre choix que de survivre et de mettre un terme à cette nouvelle folie.

Un remake proche de l'original, mais avec beaucoup de nouveautés confirmées

Le jeu d'origine mélange habilement phases d'horreur, d'action et de puzzle et se permet même quelques bribes d'humour ici et là. Capcom a affirmé que le remake reprend les grandes lignes du jeu original, mais promet une vraie réécriture tout de même et surtout, des liens avec la nouvelle chronologie débutée avec RE 2 Remake. Il faut donc s'attendre à pas mal de nouveautés, à l'instar de ce qui a été fait avec les précédents remakes de la série. Certaines rumeurs affirment même que le jeu serait en lien avec un prochain DLC pour Resident Evil Requiem. Ce contenu supplémentaire serait envisagé pour sortir après Resident Evil Veronica justement.

Quand sort Resident Evil Veronica ?

Resident Evil Veronica est attendu dès 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Pour l'heure, aucune date de sortie précise n'a été dévoilée. Cependant, les rapports financiers de Capcom mentionnent des résultats significatifs attendus avant la fin de l'exercice de mars 2027, ce qui pourrait coller avec la sortie d'un jeu majeur du calibre de RE Veronica. Mais pour le moment, ce ne sont que des suppositions, Capcom nous en dira certainement davantage dans les prochains mois.

Source : Capcom