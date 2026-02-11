Alors que Resident Evil 9 Requiem arrive à la fin du mois, beaucoup pensent que Capcom serait déjà en train de préparer la suite pour sa licence. On le sait désormais depuis plusieurs années, le studio a trouvé le bon rythme en enchaînant les jeux inédits et les remakes. Selon la logique, après Resident Evil 9, ce serait donc une refonte d'un des précédents opus de la licence qui devrait pointer le bout de son nez. Pour ces prochaines sorties, plusieurs jeux sont en lice et si l'on en croit une récente découverte, une petite surprise pourrait nous attendre.

Déjà un nouveau Resident Evil annoncé prochainement ?

Resident Evil Code Veronica, Zéro ou Resident Evil 5, voilà les trois noms qui reviennent le plus lorsque l'on évoque le prochain remake de la licence. Mais c'est bien le cinquième volet qui revient à la charge aujourd'hui par le biais de Kotaku. Nos camarades ont remarqué une toute nouvelle page de classification pour le jeu sur le site du service de classification de l'ESRB. Ce qui est étrange, c'est que cette dernière n'est pour le moment créée que sur Xbox Series, ce qui suggère une publication trop tôt de la fiche et confirme surtout qu'il s'agit bien d'une nouvelle version du jeu.

Il n'est pas précisé ce à quoi nous avons affaire, mais dans la mesure où le jeu est déjà porté sur toutes les consoles en remaster, tout porte à croire qu'il est question du remake.

À quelques heures seulement du prochain State of Play, il est probable que nous ayons le droit à une annonce surprise concernant Resident Evil. La description du jeu sur cette nouvelle page est en tout cas différente des autres fiches présentes pour les versions Standard et Gold bien qu'elle ne nous apprenne rien de plus sur le jeu. Elle revient notamment sur le propos, au fait que le jeu se déroule à la troisième personne et que l'on affronte des monstres et des infectés. On y retrouve également des mentions à ce qui semble être des scènes de violence rappelant la mort des personnages des cinématiques où l'on peut voir un personnage se faire manger par un crocodile, coupé en deux par un monstre, ou encore décapité par une tronçonneuse.

Capture du site de l'ESRB réalisée par nos soins le 11/02/2026

Quel sera le prochain jeu annoncé ?

Resident Evil 5 Remake pourrait donc être une réalité finalement. En tout cas, quelque chose se prépare avec le jeu. Selon Dusk Golem pourtant, informateur réputé pour ses bonnes infos concernant la licence, Resident Evil Code Veronica serait le prochain remake à être annoncé. Il a encore affirmé il y a peu que le remake de Resident Evil 5 n'avait pas été validé. Selon lui, ceux de Zéro et Code Veronica seraient en développement depuis 2022 minimum. Reste maintenant à voir qui aura finalement raison dans l'histoire. Mais surtout, quand est-ce que l'on pourra lever le voile sur ce qu'il se passe réellement. On va déjà surveiller de très près le State of Play du jeudi 12 février, sait-on jamais.