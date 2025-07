L'horreur s'immisce encore plus intensément avec la saga Resident Evil. Le nouveau jeu se dévoile encore davantage et ça promet d'être colossal, avec des surprises au rendez-vous.

Ça va, ça vient du côté de la licence zombiesque de Capcom. Alors qu'un jeu Resident Evil s'éteint, deux nouveaux se préparent à débarquer sur le marché. L'un d'eux a eu droit cette nuit à une présentation détaillée et on se rend compte que le contenu sera bien conséquent avec des propositions auxquelles nous ne nous attendions pas forcément.

Il va y avoir du beau monde dans le nouveau Resident Evil

Après avoir dévoilé le très attendu Resident Evil 9, Capcom avait une autre surprise pour les fans de la saga. En effet, l'éditeur a annoncé un autre jeu dans la foulée : RE Survival Unit, prévu pour 2025. Ça, personne ne l'avait vu venir ! Il s'agira d'un jeu mobile qui diverge du survival-horror habituel pour se tourner vers la stratégie.

Dans une présentation dédiée, Capcom a levé davantage le voile sur le gameplay. Ainsi, Resident Evil Survival Unit vous proposera d'explorer des lieux dignes de la licence, résoudre des énigmes et, surtout, gérerez votre propre camp de base. Bien sûr, des affrontements avec les zombies et autres rendez-vous seront de la partie, et en temps réel. Très clairement, l'expérience sera dans la même veine que State of Survival.

Parmi les surprises de ce jeu Resident Evil pas comme les autres, il y a d'abord le roster. Le manoir qui vous servira de base pourra accueillir tout un tas de personnages plus emblématiques les uns que les autres de la franchise. Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Barry Burton, Ethan Winters, Carlos Oliveira, Alyssa Ashcroft... À vous de débloquer quantité de héros cultes !

Le casting ne manquera pas d'autres surprises. Par exemple, les fans de Resident Evil 4 seront ravis de voir que le marchand est à la tête de la boutique du jeu. De même, les ennemis seront présents en nombre. Les zombies de base et leurs évolutions se mettront évidemment sur votre route. Mais le bestiaire promet aussi d'inclure des créatures bien plus diverses. Les lickers répondront à l'appel, mais aussi des monstres plus anecdotiques ressemblant à des vampires. RE Survival Unit pourrait bien être une bonne surprise pour beaucoup de fans !