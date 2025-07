Resident Evil 9 Requiem fait désormais partie des jeux les plus attendus de 2026. Officialisé en grande pompe par Capcom durant le Summer Game Fest 2025, le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC pour le 27 février 2025. Ce sera donc lui la prochaine grosse sortie de Capcom, coincé entre un Monster Hunter Wilds qui a cartonné et un reboot d’Onimusha extrêmement attendu par les fans. Si Resident evil a toujours eu le vent en poupe, la licence est désormais au cœur de toute l’attention. Et ça tombe bien puisque Capcom vient d’annoncer un nouveau jeu à la surprise générale.

Un nouveau Resident Evil vient d'être annoncé à la surprise générale

Non, ce n’est pas un jeu principal de la franchise, mais bel et bien un nouveau spin-off qui vient d’être annoncé : Resident Evil Survival Unit. Capcom s’allie avec les studios Aniplex et Joycity pour développer son tout nouveau titre. Il s’agira d’un jeu mobile inédit orienté stratégie en temps réel et qui aura pour ambition de nous faire découvrir la licence d’une manière « encore jamais vue ». Pour l’heure, on ne sait rien d’autre concernant ce futur Resident Evil si ce n’est qu’il s’agira bel et bien d’un jeu officiel et possiblement ancré dans la chronologie, même si ça reste encore à déterminer.

L’annonce a été faite par Shinji Hashimoto ex-producteur de légende de Square Enix ayant laissé sa griffe sur des titres de licences cultes comme Final Fantasy ou encore Kingdom Heart. Désormais vice-président d’Aniplex, il s’occupe lui aussi de ce tout nouveau Resident Evil Survival Unit. Il nous vend ce dernier comme un jeu de stratégie qui ravira les fans et les nouveaux joueurs. Un jeu qui offrira « une expérience unique », spécialement taillée pour les joueurs mobile tout en capturant l’essence de la célèbre franchise. Il faudra toutefois se contenter de ça pour le moment, mais un événement de présentation se tiendra en ligne le 11 juillet prochain à minuit sur Youtube. Le rendez-vous est pris et un site teaser a même été mis en ligne pour faire monter la sauce.

Via la chaîne Gamersprey

Source : Aniplex, Joycity, Capcom officiel