Dans l’ombre d’un Resident Evil 9 que l’on attend de pied ferme et qui promet du très très lourd, un autre jeu arrive. On ne compte plus le nombre de spin-off et sous-genre sorti toutes ces dernières années. Jeu d’action, shooter, multijoueur… prochainement, la série va explorer un tout nouveau genre avec un jeu gratuit qui inquiète, mais qui est pourtant déjà un vrai carton.

Oui, ce nouveau Resident Evil sera un jeu gratuit !

Vous avez certainement dû voir passer l’annonce de Resident Evil Survival Unit, un jeu de stratégie en temps réel à destination du marché mobile. Chapeauté par Aniplex, expert dans le domaine, le jeu nous fera incarner différents personnages cultes de la licence comme Claire Redfield, Jill, Leon ou encore Carlos (pour ne citer qu’eux). Il faudra visiblement gérer un petit camp, mais aussi et surtout explorer pour récupérer moult matériaux pour survivre. Chaque personnage aura visiblement un niveau de rareté et pourra être développé pour devenir de plus en plus puissant. Tous auront par ailleurs de l’équipement et des compétences uniques. Ça ressemble en tout point à du gacha, ce qui ne manque pas d’inquiéter les fans. On le sait, la monétisation des jeux mobiles est souvent extrême, bien plus que n’importe quel autre free to play ou jeu payant, même si certains commencent peu à peu à y ressembler également.

Le jeu divise déjà, mais c'est un immense carton

Malgré toutes les inquiétudes concernant le format économique, Resident Evil Survival Unit est d’ores et déjà un carton. Comment bien souvent avant le lancement de certains jeux mobile, les développeurs lancent une campagne de préinscription. C’est le cas d’ailleurs avec toute sorte de jeu comme le prochain jeu gratuit Dragon Ball actuellement. Durant ces périodes, les futurs joueurs peuvent débloquer des bonus dont ils ne comprennent pas encore l’utilité, en s’inscrivant pour faire partie des premiers à se lancer sur le jeu. Dans le cas de Resident Evil Survival Unit, l’engouement est tel que la campagne a littéralement explosé. Les développeurs proposaient des bonus avec un objectif maximal calé à un million d’inscriptions, ce qui n’était apparemment pas suffisant puisque c’est déjà au maximum. Tous les joueurs recevront alors près de six bonus comme des lance-fusées ou encore des ressources.

Si l’on ne sait pas encore quand sortira ce Resident Evil Survival Unit, il est toujours prévu pour débarquer dans ce qui reste de l’année 2025. Le jeu sera disponible sur iOS et Android et si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi vous préinscrire dès maintenant.