Carton avant même sa sortie, le prochain jeu gratuit s’impose déjà comme l’un des titres mobiles les plus attendus de la fin d’année. Conçu comme une mise en bouche avant les aventures de Grace Ashford dans Requiem, le nouveau jeu gratuit vient de révéler sa date de sortie officielle.

Avant l’arrivée très attendue de Resident Evil 9 Requiem, prévu pour le 27 février 2026 sur consoles et PC, la célèbre licence horrifique de Capcom va s'offrir une incursion inédite sur mobile. Resident Evil Survival Unit, de son nom, se veut une expérience à part entière, pensée pour les écrans tactiles et destinée à marier stratégie et atmosphère de survie. Un jeu gratuit que les joueurs mobiles comme les plus curieux pourront découvrir très prochainement

Annoncé un mois après la présentation de RE Requiem, ce nouveau jeu free-to-play est le fruit d’une collaboration entre Capcom, Aniplex Inc. et le studio coréen JoyCity Corporation. À la tête du projet, une figure bien connue des amateurs de RPG : Shinji Hashimoto, producteur emblématique de Final Fantasy et Kingdom Hearts. Plutôt que de chercher à reproduire la formule horrifique des épisodes principaux, pas forcément adaptés au mobile, Survival Unit mise sur une approche plus tactique. D’abord testé par un groupe restreint de joueurs, Resident Evil Survival Unit sortira donc le 18 novembre 2025 sur iOS et Android à partir de 3h du matin, heure française, avant un déploiement progressif en Asie (Corée du Sud, Indonésie, Hong Kong, Taïwan, Vietnam) prévu pour début 2026. Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur l’App Store et Google Play.

Dans Resident Evil Survival Unit, le joueur prend la tête d’un groupe de survivants livrés à eux-mêmes dans une ville dévastée par une mystérieuse infection. Construction de base, gestion des ressources, défense contre les infectés et exploration des environs : tous les ingrédients sont réunis pour que les fans de Resident Evil deviennent mordus du jeu. Naturellement, le jeu multiplie les clins d’oeils à la série, avec notamment sa caméra fixe rappelant les épisodes fondateurs de l’ère PS1 et sa direction artistique qui rend hommage à l’ambiance d’origine.

Plusieurs figures emblématiques de Resident Evil ponctueront l’aventure, à l’instar de Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine et Ada Wong, mais Aniplex tient à réassurer : aucun système de gacha ne viendra perturber l’expérience. Le modèle économique demeure pour l’heure encore flou, mais il semblerait s’orienter vers un système s’articulant principalement autour des accélérations de temps de construction pour faciliter le développement des bases.

Source : Aniplex