Entre la sortie de Resident Evil Requiem en février dernier et la révélation de Resident Evil Veronica lors du Summer Game Fest, la franchise de Capcom n’aura assurément pas manqué de faire la une de l’actualité ces derniers mois. Et elle est loin d’être la seule puisque de son côté, Monster Hunter n’est pas non plus en reste avec la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections au mois de mars ; puis l’annonce d’une grosse extension à venir pour Monster Hunter Wilds dès 2027. En sachant que les choses ne s’arrêtent pas là pour les deux licences.

Un crossover Resident Evil x Monster Hunter annoncé

En effet, en parallèle de tout cela, Aniplex Inc a également annoncé l’arrivée imminente d’un crossover Resident Evil x Monster Hunter, qui prendra place dans l’univers du jeu mobile Resident Evil Survival Unit, disponible gratuitement depuis novembre 2025. Au programme de cette collaboration : « des éléments inspirés de Monster Hunter dans l’univers post-apocalyptique [du titre] », nous dit-on, de sorte à offrir aux joueurs « une expérience croisée qui allie le charme des affrontements contre des monstres à grande échelle aux mécanismes stratégiques du jeu ».

Pour l’heure, pas plus de détails n’ont toutefois été révélés sur ce que les joueurs de Resident Evil Survival Unit peuvent attendre de ce crossover, qui se dévoilera davantage dans les jours à venir. En revanche, notez qu’il s’agira d’un événement à durée limitée, qui débutera officiellement le 2 juillet 2026 à 2h (heure française), et qui se terminera à la même heure dès la fin du mois, le 30 juillet plus précisément. Naturellement, de nombreuses récompenses spéciales inspirées de Monster Hunter seront alors au programme tout au long de cette période.

En attendant d’en savoir plus, les créateurs de Resident Evil Survival Unit nous laissent finalement avec un premier teaser de cette future collaboration, qui annonce l’arrivée « d’une nouvelle menace massive » aux côtés « de nouveaux héros » pour se joindre à la bataille. Pour rappel, ce titre co-développé par Aniplex Inc et JOYCITY Corporation est disponible sur iOS et Android. Mêlant horreur, stratégie et survie, il prend la forme d’un MMO free-to-play réécrivant le lore de Resident Evil à sa manière pour en livrer une nouvelle vision très personnelle.

Source : Aniplex Inc