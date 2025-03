Avant que Monster Hunter ne vienne prendre la première place, la licence Resident Evil était très clairement la plus populaire du catalogue de Capcom. Des complots, des monstres, des héros… la franchise à plusieurs dizaines de jeux dans son sillage et pléthore de films et séries, animés, ou non. Si les jeux principaux sont globalement très bons, Resident Evil n’a jamais réussi à briller sur petit et grand écran. On a eu quelques petites choses très sympas, mais rien de très marquant. Le dernier film en date, Resident Evil : Welcome to Racoon City, fut un échec cuisant malgré les promesses. Et pourtant, certains pensent que l’on peut encore presser la licence. D’un autre côté, vu que rien n’a réussi à la mettre en valeur (hors quelques films d’animation), il y a tout à faire.

Le film Resident Evil est officiellement confirmé et il est entre de très bonnes mains

C’est confirmé, après moult rumeurs et les infos exclusives de journalistes très bien informés, l’annonce est officielle : Sony se lance dans la production d’un nouveau film Resident Evil. On nous fait encore tout un tas de promesses. Retour aux sources, de l’horreur, une œuvre fidèle… mais cette fois, on a quelques étoiles dans les yeux et bons espoirs. Et si on espère que c’est bon, c’est parce que le réalisateur qui s’occupe de cette nouvelle adaptation n’est pas un petit. Il s’agit de Zach Cregger, réalisateur de talent derrière l’excellent et surprenant Barbarian. Une excellente nouvelle qui a de quoi rassurer d'autant que l'homme se qualifie lui-même de fan inconditionnel de la licence dans les colonnes de Deadline. L’horreur suffisante, la violence viscérale, les ambiances malsaines qui dégoulinent à chaque image, il connaît. Pour ceux qui ont vu le film, un rapprochement de la seconde moitié du long-métrage avec l’histoire de Lisa Trevor peut faire son petit effet. Pour ceux qui n’ont pas encore pu jeter un œil en revanche, vous avez le temps de rattraper votre retard puisque le film Resident Evil n’est pas encore près de sortir.

Si l’on ne sait encore rien du pitch, si ce n’est qu’on nous assure que le film sera très proche du premier Resident Evil, on sait en revanche qu’il sortira le 18 septembre 2026. La production devrait donc bientôt passer la seconde et les premières vraies informations devraient suivre dans la foulée. Les prochains mois pourraient bien nous réserver des surprises.

Bande-Annonce de Resident Evil Welcome to Raccoon City

Source : Deadline