Si la licence Resident Evil a bien changé depuis sa création et compte bien monter encore d’un cran avec Resident Evil 9, elle a tout de même lancé une tendance en créant des bases ultra solides pour le genre survival horror. Oui, les puristes de la vieille école viendront dire que la licence de Capcom a picoré ses bases à droite à gauche, mais le fait est que c’est bien cette licence qui a catapulté le genre à un tout autre niveau. On ne compte plus le nombre de jeux qui s’en sont inspirés par la suite, comme justement ce nouveau jeu indépendant ultra prometteur.

Un hommage à Resident Evil, Silent Hill et autres jeux du genre

Prenez Resident Evil, Silent Hill et un peu de System Shock, mettez tout dans un mixeur avec une PS1, et vous obtiendrez Heartworm. Il s’agit d’un survival horror que l’on trouve pour moins de 15 € sur Steam à l’heure où ces lignes sont écrites. Le jeu puise ses inspirations dans les grands jeux d’horreur qui ont fait les belles années de nombreux joueurs, et y déroule un scénario totalement inédit.

Heartworm a beau sentir bon le Resident Evil des années 90, il n’en reste pas moins un jeu très différent dans le fond. On y incarne une jeune femme qui n’arrive pas à faire le deuil de son grand-père et cherche par tous les moyens à contacter l’au-delà. Elle va alors se rendre dans une maison prétendument hantée pour tenter l’impossible, mais va se retrouver coincée dans un monde qu’elle aurait certainement préféré ne jamais découvrir.

À travers son jeu d’horreur, le studio DreadXP utilise le deuil comme thème puissant pour donner vie à son univers. On nous promet entre 4 et 6 heures de jeu pour en découvrir le bout, et plusieurs fins possibles. Comme dans Resident Evil, fouiller et explorer les environnements sera capital pour avoir les ressources suffisantes pour survivre. Notre héroïne ne pourra en revanche se défendre qu’avec son appareil photo, nous obligeant à préférer la fuite à l’affrontement.

Un jeu très bien noté sur Steam que vous pouvez tester gratuitement

Heartworm est en tout cas grandement salué sur Steam avec plus de 249 notes pour un avis moyen « Très positif ». Beaucoup le comparent à Resident Evil mais aussi à Silent Hill pour son ambiance anxiogène. Alors que les grands survival horror sont de retour, ce genre de petite pépite mérite clairement toute votre attention si vous êtes fans du genre. Mais pour l’heure, le jeu n’est disponible que sur Steam. D'ailleurs vous pouvez l'essayer gratuitement puisqu'une démo est disponible.

