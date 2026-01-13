À quelques semaines de la sortie de Resident Evil Requiem, Capcom se prépare pour son traditionnel Showcase destiné à faire le plein d’informations sur ce nouvel opus.

Les choses approchent à vitesse grand V pour Resident Evil Requiem qui, après avoir bénéficié d’un sacré coup de projecteur à l’occasion des Game Awards 2025, où la présence de Leon a enfin été officialisée, refera très prochainement parler de lui. En effet, avant que Xbox ne prenne la parole pour son Developer_Direct du 22 janvier prochain, ce sera à Capcom de s’adresser aux joueurs du monde entier avec un nouveau Resident Evil Showcase, qui sera naturellement consacré au prochain opus à venir. Voici tous les détails.

Capcom annonce un nouveau Resident Evil Showcase

Nous donnant rendez-vous ce jeudi 15 janvier à partir de 23h (heure française), Capcom nous annonce ainsi une conférence d’environ 12 minutes consacrée à Resident Evil Requiem. Au programme de celle-ci : de nouvelles images de gameplay, bien sûr, mais aussi des informations inédites partagées par l’équipe de développement. Si l’on se réfère au teaser diffusé pour l’occasion, on peut d’ailleurs sans doute s’attendre à un certain focus sur le personnage de Leon, avec quelques interventions de Koshi Nakanishi, le directeur du jeu.

Pas plus de détails sur ce futur Showcase pour l’instant, même si quelques spéculations sont inévitablement de la partie. Par exemple, l’on peut évidemment se demander si, à l’instar des derniers opus jusqu’à présent, Resident Evil Requiem aura lui aussi droit à une démo en amont de sa sortie le 27 février prochain. Car si tel est le cas, il se pourrait bien que celle-ci soit annoncée au cours de la présentation, puis mise en ligne dans la foulée par Capcom. Ce qui ferait, assurément, le bonheur de bien des fans.

Notons également que si l’on se rend sur le site officiel de l’événement, l’éditeur précise que « certains jeux présentés durant l’événement ne sont pas adaptés aux enfants ». Sachant que seul Resident Evil Requiem a été mentionné dans le teaser, on peut donc se demander si d’autres jeux seront également présents et, le cas échéant, lesquels. Aura-t-on droit à quelques mots sur les versions Nintendo Switch 2 à venir pour Resident Evil 7 et Village ? Ou même à des surprises inattendues ? Rendez-vous le 15 janvier pour le découvrir.

