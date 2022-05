Resident Evil Re:Verse serait enfin prêt à sortir de son silence. Le spin-off multijoueur revient d’entre les morts et donnerait prochainement de ses nouvelles.

Resident Evil Re:Verse devait accompagner le lancement de RE Village, mais le gameplay n’a pas satisfait les fans qui l’ont essayé. Dans cette composante multijoueur, jusqu'à 6 joueurs s’affrontent dans de courtes batailles avec des personnages emblématiques de la franchise.

Bientôt des nouvelles de Resident Evil Re: Verse ?

Resident Evil Re:Verse va bientôt sortir de sa tombe. Le spin-off multijoueur s’est terré dans un long silence depuis l’annonce de son report à 2022 l'année dernière. Néanmoins, le jeu refera vraisemblablement parler de lui prochainement. Comme l’a repéré Gematsu, il vient de recevoir sa classification PEGI sur Stadia, PS4, Xbox One et PC. Sans surprise, la composante multijoueur sera interdite aux moins de 18 ans.

Un petit détail anodin en apparence, mais qui est souvent annonciateur de nouvelles informations ou d’une révélation en bonne et due forme pour les jeux inconnus au bataillon. Et dans le cas du spin-off, il serait grand temps. Le jeu online n’a pas donné de ses nouvelles depuis au moins un an. Avec l’approche des festivités du Summer Game Fest, Capcom est visiblement prêt à montrer les changements sur lesquels ils ont travaillé. Rappelons que le spin-off avait été repoussé après une session de bêta test privée qui n’a convaincu personne. Peut-être que cette fois le gameplay parviendra à convaincre.