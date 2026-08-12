Resident Evil a trouvé la recette parfaite dont Final Fantasy a visiblement besoin : un nouveau rythme qui lui permet non seulement de cartonner, mais aussi de séduire un tout nouveau public. Capcom a en effet révélé que les nouveaux joueurs sont de plus en plus nombreux et se laisse séduire par les précédents jeux de la licence.

Resident Evil cartonne et attire les nouveaux joueurs

Depuis 2018, Capcom a décidé de retaper la chronologie de sa licence fétiche avec des remakes de grande qualité. Tout a démarré avec Resident Evil 2 Remake, très largement salué par la critique et les fans, puis a continué avec le 3 et Resident Evil 4 Remake. Entre deux, de nouveaux épisodes s'intercalent, avec Resident Evil Village ou encore Resident Evil Requiem il y a peu. Avec cette nouvelle méthode, Capcom a réussi à augmenter la cadence de ses sorties, sans sacrifier la qualité de ses jeux. Une stratégie rondement menée qui lui a permis de faire ce que Final Fantasy n'arrive pas : attirer les jeunes et enchaîner les cartons.

Selon Capcom, plus de la moitié des joueurs de Resident Evil Requiem ont une vingtaine d'années, il en est d'ailleurs de même pour l'excellent Pragmata, une toute nouvelle IP. Une donnée qui promet à Capcom un bel avenir puisque les joueurs ayant été séduits seront certainement amenés à suivre la franchise par la suite.

Resident Evil séduit de plus en plus de joueurs qui se lancent ensuite sur les précédents jeux

En ce qui concerne Resident Evil, c'est sans aucun doute la qualité de ses jeux et la fréquence de ses sorties qui lui ont permis de capter l'attention, et de fidéliser un jeune public. Capcom confirme d'ailleurs que bon nombre de joueurs ayant découvert la licence avec les jeux récents finissent par acheter les précédents. « Les ventes des précédents titres de la série Resident Evil ont augmenté en même temps que l'intérêt croissant pour Resident Evil Requiem. Nous avons également vu de nouveaux joueurs qui ont découvert la série en achetant des titres passés, créant un cercle vertueux dans lequel les ventes des titres nouveaux et passés croissent ensemble. »

Grâce à cette cadence de sortie plus dynamique, les jeux ne sont pas aussi vieux que ça et sont donc bien plus accessibles que s'il fallait replonger dans de très anciens épisodes qui n'ont plus grand chose à voir. Et inversement, découvrir la licence avec Resident Evil 2 Remake, permet de plus facilement se mettre aux jeux suivants en retrouvant ce que l'on a aimé sur le précédent.

Date de sorties des jeux Resident Evil depuis Resident Evil 2 remake

Resident Evil 2 Remake : 25 janvier 2019

RE 3 Remake : 3 avril 2020

RE Village : 7 mai 2021

Resident Evil 4 Remake : 24 mars 2023

Resident Evil Requiem : 27 février 2026

Le prochain RE Veronica : 2027

Resident Evil 2 Remake© Capcom.

Final Fantasy devrait s'inspirer de la licence de Capcom

À l'autre bout du ring, Square Enix peine à rajeunir son parc de joueurs pour Final Fantasy. Lors d'une interview en mars 2026, le maestro derrière FF14, Yoshi-P, expliquait que les jeunes joueurs étaient davantage attirés par l'action, les expériences dynamiques, mais aussi et surtout, que les jeux mettaient beaucoup trop de temps à sortir. Là où justement, Capcom a su non seulement moderniser la recette de ses Resident Evil tout en accélérant la cadence de sortie des nouveaux jeux sans en sacrifier la qualité.

Pourtant, les Final Fantasy tendent vers l'action depuis de nombreuses années, au moins autant que Resident Evil. C'était l'un des reproches faits à FF13 à son époque. Final Fantasy 15 a confirmé la tendance et FF16 a emboîté le pas en épousant pleinement la formule. Même les récents Remake de Final Fantasy 7 sont bien plus dynamiques que par le passé. Le souci, c'est qu'avec des sorties trop espacées, il est impossible de fidéliser et de capitaliser sur les nouveaux joueurs, séduits par les formules récentes. À titre d'exemple, il s'est passé près de 7 ans entre FF15 et FF16, l'équivalent d'une génération entière. C'est beaucoup trop, surtout si les joueurs décident de faire comme Resident Evil : se diriger vers les précédents jeux pour les découvrir.

Dates de sorties des Final Fantasy depuis FF13

Final Fantasy 13 : mars 2010

FF13-2 : décembre 2011

FF13 Lightning Returns : novembre 2013

FF14 (MMO) : 30 septembre 2010, puis relancé en A Realm Reborn le 27 août 2013

Final Fantasy 15 : novembre 2016

Final Fantasy 16 : juin 2023

Plus de jeux oui, mais les joueurs demandent aussi un retour aux sources

Paradoxalement, les joueurs demandent un vrai retour aux sources, avec du tour par tour notamment. Chose que beaucoup n'ont d'ailleurs jamais eu l'occasion d'expérimenter avec un Final Fantasy au vu du temps de plus en plus long entre chaque nouvelle sortie. Le succès de Clair Obscur Expédition 33 ou encore Baldur's Gate 3 prouve que ce type de gameplay n'est pas un frein au succès tant que les choses sont bien faites. Il y a donc peut-être ici un créneau à prendre également. Pour continuer le parallèle avec Resident Evil, la licence a elle aussi opéré un retour aux sources avec un aspect horrifique plus marqué, ce qui a été très largement salué, et a contribué à la faire sortir du lot.

Final Fantasy 16 n'a pas performé comme espéré.

Si Final Fantasy ne réussi pas à faire ce que Resident Evil fait, ce n'est pas iniquement à cause d'un problème de cadence

A mon avis, la cadence de sortie n'est pas le seul problème de Final Fantasy. S'il manque quelque chose aux nouveaux épisodes actuels, je dirais que c'est justement leur propre ADN. Pour bien des raisons FF15 et FF16 sont de bons jeux, mais pour au moins autant de raisons, ce sont aussi de mauvais Final Fantasy. À vouloir plaire au plus grand nombre sans cesse, ils pataugent et finissent par cruellement ressembler à tous les autres jeux du genre. Et à l'heure où les éléments de RPG sont partout, tous finissent par paraître génériques. Là où les derniers Resident Evil ont su se moderniser en mélangeant à la fois une dimension action plus marquée que par le passé, mais aussi une bonne dose d'horreur. Et les jeux d'action/survival horror de ce genre ne courent pas les rues, encore moins chez les AAA. Là où les action-RPG, japonais ou non, sont légion. Ça n'explique évidemment pas tout, pas du tout même, mais ça pèse certainement dans la balance. Il est grand temps que Final Fantasy réussisse à nouveau à tirer son épingle du jeu.

source : Capcom