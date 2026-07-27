Capcom ne s’en cache plus : l’un de ses objectifs est de faire de Resident Evil une franchise annualisée. Ce qui a déjà plus ou moins été le cas ces dix dernières années, et qui devrait donc bien s’accélérer à l’avenir. Bien sûr, le fait de faire des remakes s’impose alors comme une solution efficace pour lui permettre d’assurer un cycle de sortie à la fois continu et qualitatif, même s’il ne s’agit pas du seul. Les DLC seraient aussi là dans cet objectif, et les plans de l’éditeur pour Resident Evil Requiem et Resident Evil Veronica auraient déjà leaké.

Le DLC de Resident Evil Requiem arriverait fin 2027

Et comme toujours, c’est une nouvelle fois à AestheticGamer, réputé pour ses informations autour de la franchise, que l’on doit ces nouvelles informations. En réaction à la récente interview de Masachika Kawata pour Game Informer, l’insider a en effet pris la parole sur X afin de rebondir sur le passage dans lequel le producteur de Resident Evil Requiem affirme qu’aucun spin-off n’est actuellement prévu, les équipes de Capcom ayant déjà suffisamment à faire entre les opus principaux, les remakes, et les DLC qui les accompagnent.

« La solution provisoire trouvée par Capcom face à l’absence de spin-off en cours de développement consiste, depuis quelques mois, à se concentrer sur des extensions scénarisées sous forme de DLC de plusieurs heures », explique-t-il, en citant notamment le cas de Resident Evil Requiem pour lequel un DLC est justement en préparation. Un DLC qui, à en croire l’insider, viserait d’ailleurs « une sortie fin 2027 », soit une bonne année après l'arrivée du jeu. En sachant qu’entre temps, Resident Evil Veronica devrait alors voir le jour.

Resident Evil Veronica recevrait lui aussi un DLC courant 2028

Et les révélations d’AestheticGamer ne s’arrêtent pas là, puisque ce dernier en profite alors pour déclarer que le remake de Code Veronica aurait lui aussi déjà un DLC de planifié, « quelque part en 2028 ». Soit, là encore, un an après la sortie du jeu. De cette manière, Capcom prévoirait ainsi de « combler le pipeline actuel » autour de la franchise ; en sachant que le même plan pourrait être appliqué pour les futures entrées. Comme les remakes de Resident Evil 0 et 1, par exemple, ou encore Resident Evil 10, lui aussi sans doute en préparation.

Notons que ces déclarations font suite à certains de ses précédents propos, dans lequel l’insider expliquait déjà que les DLC faisaient désormais partie de la nouvelle stratégie de Capcom, et visaient notamment à remplacer les spin-off auxquels nous avait habitués la compagnie jusqu’à présent. Ceci explique d’ailleurs pourquoi leur développement s’avère de plus en plus long, car l’objectif serait alors d’en faire de grosses extensions narratives majeures, qui contribueraient à enrichir le lore de chaque épisode.

Rien n’est officiel pour le moment

Bien sûr, notons que tout ceci reste à prendre avec des pincettes pour le moment. Car à ce jour, aucune fenêtre de sortie n’a encore été officiellement communiquée pour le DLC de Resident Evil Requiem. Pas plus que l’existence d’un DLC pour Resident Evil Veronica, d’ailleurs, qui a tout juste été annoncé le mois dernier à l’occasion du Summer Game Fest. Prévu pour 2027 sans plus de précision pour le moment, celui-ci remettra alors au goût du jour l’un des épisodes les plus sous-estimés de la saga, Code Veronica, dans la continuité des précédents remakes.

Source : AestheticGamer