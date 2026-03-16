Le carton continue pour Resident Evil Requiem. Disponible depuis le 27 février 2026, le dernier opus de la franchise a rencontré un véritable succès auprès des joueurs, qui l’ont érigé au rang de jeu le mieux noté de l’histoire de Metacritic devant Clair Obscur Expedition 33 ; mais aussi des médias, qui l’ont quant à eux élevé au rang d’épisode original le mieux noté depuis la sortie de Resident Evil 4 en 2005. Et le succès du titre ne s’arrête pas là, puisque sur le plan commercial, ce nouvel opus signe également un démarrage record pour Capcom.

Resident Evil Requiem franchit un nouveau cap majeur

En effet, après avoir atteint le palier des cinq millions d’exemplaires vendus en l’espace de cinq jours seulement, l’éditeur annonce aujourd’hui que Resident Evil Requiem a officiellement franchi la barre des six millions de copies vendues à travers le monde. De quoi en faire, à l’échelle de la série, le temps le plus court jamais enregistré pour atteindre ce cap. Ce faisant, Capcom confirme ainsi l’engouement des fans vis-à-vis de ce nouveau chapitre, qui a introduit une nouvelle protagoniste, Grace Ashcroft, aux côtés de Leon S. Kennedy.

Et nul doute que les choses ne font que commencer pour Resident Evil Requiem qui, à l’instar de ses deux prédécesseurs, Resident Evil 7 Biohazard et Resident Evil Village, bénéficiera d’un suivi post-lancement relativement fourni. Car outre l’arrivée prochaine d’une mise à jour introduisant le Mode Photo, mais aussi le déploiement d’un mini-jeu supplémentaire dès le mois de mai, Capcom a confirmé que l’univers de Resident Evil Requiem s’approfondira par le biais d’un DLC narratif, dont la date de sortie n’a toutefois pas encore été communiquée.

Cela n’augure toutefois que le meilleur pour le titre, qui nous réserve encore bien des surprises. « Capcom reste fermement déterminé à répondre aux attentes de tous les joueurs en tirant parti de ses compétences en développement de jeux vidéo, qui sont parmi les meilleures de l’industrie, afin de créer des expériences de jeu extrêmement divertissantes ». Car oui, le succès de l’éditeur ne s’arrête évidemment pas à Resident Evil Requiem. Et il suffit de se tourner vers la très récente sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections pour s’en rendre compte.

Source : Capcom