Probablement l'un des personnages les plus populaires de toute l'emblématique franchise horrifique de Capcom, Leon Scott Kennedy a fait un retour remarqué dans Resident Evil Requiem, apportant une bonne dose d'action pour contrebalancer le gameplay très typé survival horror de Grace Ashcroft. Dans une récente interview, le directeur de ce nouveau best-seller absolu du géant japonais a révélé un détail du lore de ce bon vieux Leon qui a suscité beaucoup d'intérêt, mais il faudra repasser plus tard pour véritablement connaître le fin mot de l'histoire.

Un peu d'amour pour Leon après les épreuves de Resident Evil Requiem

En réponse à une question d'Eurogamer autour de Resident Evil Requiem, et plus précisément de Leon, Koshi Nakanishi, directeur du jeu, a confirmé que le second protagoniste principal du titre est officiellement marié. Il a ensuite déclaré que Capcom souhaitait montrer aux fans que Leon, qu'on a toujours vu comme un bourreau du travail solitaire et n'ayant visiblement que peu de hobbies, « a désormais un foyer », et qu'il peut profiter de « moments de paix » auprès de sa moitié.

Koshi Nakanishi a cependant gardé secret l'identité de la moitié de Leon, se contentant de laisser entendre que « la réponse viendra un jour ». À noter qu'il a également promis que Resident Evil Requiem aura droit à une extension visant à étoffer l'histoire du jeu de base. Est-ce que Capcom en profitera alors pour nous permettre d'apprendre avec qui Leon partage sa vie ? Il faudra quoi qu'il en soit repasser plus tard pour avoir une réponse officielle de la part du studio japonais.

En attendant, les fans n'ont pas manqué de théories suite à cette révélation du directeur de Resident Evil Requiem. Le consensus général veut que Leon ait pour épouse d'une part Ada Wong, avec qui il a partagé de nombreux moments de tension romantique dans Resident Evil 2, Resident Evil 4 et Resident Evil 6. L'autre candidate évidente pour les fans est Claire Redfield, avec qui il a traversé l'enfer de Raccoon City dans le second épisode. Pour l'heure, seul Capcom détient toutefois la véritable réponse, qui viendra donc en temps voulu.

© Capcom

Source : Eurogamer