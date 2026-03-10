Et si 2026 n'était pas que l'année de GTA 6 mais aussi celle de Capcom ? L'éditeur japonais semble en tout cas bien décidé à proposer l'un de ses portfolios les plus fournis de ces dernières années. Porté par un Resident Evil Requiem qui a déjà franchi le cap des 5 millions d'exemplaires écoulés dès sa première semaine, le géant d'Osaka peut aborder les prochains mois avec un certain optimisme. Reste encore à voir si Monster Hunter Stories 3 saura transformer ses critiques très positives en succès commercial, et si des projets plus niches comme Pragmata ou Onimusha Way of the Sword suivront la même trajectoire. En attendant, Capcom poursuivra le suivi de ses sorties récentes, à commencer par Resident Evil Requiem.

Une mise à jour d'urgence pour la version Switch 2 de Resident Evil Requiem

Dans la soirée du 9 mars 2026, Capcom a ainsi déployé une première mise à jour pour Resident Evil Requiem. Une mise à jour pour l'instant réservée à la Nintendo Switch 2, les autres plateformes n'ayant pas encore reçu de correctif à l’heure où ces lignes sont écrites. Rassurez-vous, vous pourrez poursuivre votre aventure effrayante très rapidement, puisque ce patch et ses quelques Mo se téléchargeront en un éclair. Derrière cette mise à jour d’apparence routinière se cache toutefois un correctif plutôt important et déployé en urgence. Capcom a en effet corrigé des bugs critiques qui pouvaient bloquer la progression des joueuses et joueurs de la console hybride, les empêchant tout simplement de poursuivre l’histoire. Un problème suffisamment gênant pour justifier un déploiement rapide du correctif sur la console hybride. Voici, dans le détail, les très courtes patch notes de la version 1.1.1 de Resident Evil Requiem.

Les problèmes bloquant la progression des joueurs dans certaines conditions ont été corrigés.

Plusieurs correctifs visant à améliorer la jouabilité générale ont également été implémentés

Pour mémoire, la mise à jour 1.1.1 de Resident Evil Requiem se téléchargera automatiquement au démarrage de votre Nintendo Switch 2. Dans la majorité des cas, il suffit simplement d’allumer la console pour que le patch se lance en arrière-plan. Si ce n’est pas le cas, il reste toujours possible de forcer la mise à jour manuellement. Pour ce faire, cliquez sur la vignette du jeu dans le menu principal, puis sur le bouton + de la console. Rendez-vous ensuite dans l’onglet « Mettre à jour », puis sélectionnez l’option « Via Internet » afin de lancer immédiatement le téléchargement de la mise à jour de Resident Evil Requiem et le tour est joué.

Source : Capcom