Resident Evil Requiem n'est pas assez difficile pour vous ? Ce mod gratuit le rend encore plus réaliste et ça change vraiment tout. Le genre de fonctionnalité que l'on aurait adoré retrouver dans le jeu de base.

Resident Evil Requiem est un immense carton et a même réussi a entrer dans l'histoire. C'est l'un des meilleurs épisodes de la licence et les fans l'ont littéralement saigné. Ça tombe bien, le jeu propose une bonne rejouabilité et un challenge des plus honnêtes, notamment en mode de difficulté maximal où les mutations et le nombre d'ennemis augmentent significativement. Mais pour certains moddeurs, ce n'était pas encore assez et ils ont décidé d'ajouter un peu (beaucoup) de piquant à l'affaire, une idée absolument géniale.

Un moddeur crée une fonctionnalité qui change tout dans Resident Evil Requiem et c'est génial

Lorsqu'on commence à toucher aux modes de difficulté les plus extrêmes de Resident Evil Requiem, on transpire. Mais avec les bonnes armes et le comportement adéquat, on peut s'en sortir. Certains joueurs voulaient plus et un moddeur a répondu à leur attente avec une fonctionnalité hyper intéressante, créative et surtout très réaliste finalement. Le genre de chose que l'on aurait adoré retrouver dans le jeu, peut-être par le biais d'une difficulté spéciale par exemple.

Vous n'êtes pas sans savoir que dans Resident Evil, la source de tous les problèmes, ce sont des virus génétiquement modifiés pour en faire des armes biologiques.

Dans l'univers de Resident Evil, le virus se transmet notamment par la morsure, ou autres moyens similaire qui ferait rentrer le virus dans le sang. Mais contre toute attente, nos héros semblent complètement immunisés et il n'y a même pas d'excuse scénaristique à cela. On se fait mordre, griffer, empaler… mais on s'en sort finalement qu'avec des égratignures. Un manque de réalisme utile pour que le jeu ne devienne pas trop punitif. Mais un moddeur a créé une fonctionnalité qui corrige ça pour les joueurs les plus téméraires et rend les morsures de zombie infectieuses.

Avec le mod, se faire mordre nous infecte également dans Resident Evil Requiem.

Un mod gratuit pour un challenge plus corsé et réaliste

Avec Bites Matter Infection, le mod totalement gratuit, se faire mordre infecte nos héros, ce qui fait baisser petit à petit la santé à raison d'un point par degré d'infection. Il est alors possible de récupérer des points de vie avec des objets, mais pour se soigner complètement il faut obligatoirement utiliser un Injecteur Médical, des objets forcément rares. Si vous continuez à vous faire mordre ou laissez l'infection prendre le dessus, cette dernière vous tuera. Avec cette nouvelle difficulté, plutôt réaliste d'ailleurs, Resident Evil Requiem change complètement. Le sentiment de survie est renforcé et les objets de soin sont plus importants que jamais. Un challenge optionnel qui aurait pu tout à fait avoir toute sa place en tant que mode de jeu. Si ça vous interesse, vous pourrez trouver le mode gratuitement sur Nexusmods.