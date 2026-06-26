Resident Evil Requiem reçoit une nouvelle mise à jour qui corrige plusieurs bugs et fait aussi pas mal d'équilibrage pour le mode gratuit Leon Must Die Forever.

Resident Evil Requiem est un véritable carton qui s'est écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires en moins de deux mois, un record pour la licence. Le jeu continue d'ailleurs de séduire et pourrait bien recevoir prochainement un DLC peu après la sortie de RE Veronica si l'on en croit les dernières rumeurs. Pour l'heure, le jeu continue d'évoluer et reçoit aujourd'hui une nouvelle mise à jour sur PS5, Xbox Series et PC. Voici tout ce qui change.

Une nouvelle mise à jour pour Resident Evil Requiem

Quelques semaines après sa sortie, Resident Evil Requiem avait reçu une importante mise à jour avec du contenu gratuit, le mode Leon Must Die. Comme pour les modes Mercenaires des précédents épisodes, il faut ici se défaire d'une armée de monstres dans différentes difficultés en arpentant différents lieux tirés de la campagne. C'est justement ce mode qui est principalement touché par la nouvelle mise à jour de Resident Evil Requiem.

Capcom nous fait un peu d'équilibrage en réduisant notamment la difficulté de certains paliers du mode Leon Must Die Forever. Quelques compétences sont aussi rééquilibrées tout comme certains ennemis pour rendre le challenge plus juste et intéressant. Pas de nouveautés majeures pour le jeu donc, ni d'ajout de contenu pour le moment. Capcom affirme également avoir corrigé plusieurs bugs mineurs de Resident Evil Requiem.

© Capcom



Notes de patch complètes sur PS5, Xbox Series et PC

Correction de problèmes mineurs dans Resident Evil Requiem.

Réduction de la difficulté de Forever - Rang 1 et Forever - Rang 2 dans le mini-jeu additionnel Leon Must Die Forever.

Amélioration de certaines compétences dans le mode de jeu gratuit Leon Must Die Forever. Un équilibrage qui doit offrir une plus grande variété de combinaisons : Amélioration significative de la probabilité que les grenades à main ne soient pas consommées lors de l'utilisation de la compétence « Spécialiste en explosifs ». Augmentation du pourcentage de bonus de puissance d'attaque pour les grenades à main et autres armes de lancer lors de l'utilisation de la compétence « Lancer+ ». Extension de la durée de la compétence « Stratège » et augmentation du pourcentage de bonus de puissance d'attaque.



Source : Resident Evil Requiem via Steam