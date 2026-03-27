Capcom est actuellement dans une forme olympique en ce début d'année 2026 en sortant coup sur coup deux excellents jeux acclamés que sont Resident Evil Requiem et Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection. Le dernier épisode de la mythique franchise survival horror a même totalement éclipsé ses grands-frères en ayant déjà dépassé les 6 millions de vente. Le studio japonais n'entend cependant pas s'arrêter en si bon chemin et continue de peaufiner et mettre à jour cette nouvelle aventure en compagnie de Leon et Grace en attendant un premier DLC à venir prochainement.

Changement de caméra d'épaule pour Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem reçoit donc une nouvelle mise à jour qui suit celle faisait passer le jeu en version 1.1.1, sortie plus tôt ce mois-ci, qui a corrigé certains problèmes de progression et apporté des améliorations à la jouabilité globale. Celle qui nous intéresse aujourd'hui vient notamment encore corriger quelques écueils persistants, mais ajoute surtout une fonctionnalité populaire : le fameux Mode Photo, accessible via le menu pause du jeu.

Outre l'intégration du mode Photo dans Resident Evil Requiem, cette mise à jour corrige notamment un bug qui rendait la progression impossible « dans certaines conditions ». Elle permet également au jeu de revoir sa copie sur des erreurs de frappe dans certaines langues. Enfin, elle permet d'ajuster les expressions des personnages dans certaines cinématiques afin de mieux transmettre leurs émotions et rendre donc les scènes plus impactantes.

Ne manque plus qu'une fonctionnalité phare de la franchise pour que la fête soit complète : l'ajout de l'emblématique mode Mercenaires. Capcom n'a pas encore évoqué le sujet, mais il devrait probablement arriver dans un futur plus ou moins proche, potentiellement en même temps qu'un premier DLC à venir prochainement sur Resident Evil Requiem, sans date de sortie plus précise pour l'instant.

Notes complètes de la mise à jour

Ajout du Mode Photo, accessible depuis le menu pause.

Correction d'un bug qui bloquait la progression dans certaines conditions.

Correction des fautes de frappe dans certaines langues.

Ajustement des expressions des personnages dans certaines cinématiques pour une meilleure restitution des émotions.

Résolution de plusieurs problèmes pour améliorer l'expérience de jeu.

Version PC de Resident Evil Requiem exclusivement : Correction de bugs visuels liés à certains pilotes de carte graphique. Correction d'un bug provoquant le plantage du jeu dans certaines circonstances.



Source : Resident Evil sur X.com