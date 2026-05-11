Chez Capcom, on n’a décidément pas le temps de s’ennuyer. À peine Resident Evil Requiem vient-il de sortir que les premières rumeurs au sujet de Resident Evil 10 commencent déjà à émerger, en parallèle de celles faisant état de l’arrivée de nouveaux remakes dans les mois et les années à venir. Mais que les fans se rassurent : cela ne veut pas dire pour autant que le studio en a déjà fini avec les aventures de Grace et Leon. Pour preuve, en attendant le futur DLC annoncé, un nouveau mode gratuit vient tout juste d’être lancé.

Resident Evil Requiem accueille un nouveau mode gratuit

Déployé le 8 mai dernier, le mode « Leon doit mourir à jamais » (« Leon Must Die Forever » en VO) vient ainsi enrichir Resident Evil Requiem d’une nouvelle expérience additionnelle, axée sur l’action non-stop et viscérale. Disponible une fois la campagne terminée, il invite les joueurs à se glisser dans la peau de Leon pour retraverser différentes zones de l’aventure en affrontant toutes sortes d’ennemis puissants, jusqu’à arriver au boss final. En sachant que le temps est compté, ce qui ajoute une bonne dose de tension supplémentaire à l’expérience.

Inspiré du mode « Ethan Must Die » de Resident Evil 7, il s’accompagne également d’une excellente rejouabilité grâce à sa structure similaire à celle d’un roguelike, qui implique que l’ordre d’apparition des zones, les ennemis rencontrés ou encore les capacités d’amplification disponibles au fil de la progression peuvent totalement varier d’une partie à l’autre. Ce qui est une très bonne chose pour les amateurs de scoring en recherche de défi, mais qui est loin de faire l’unanimité auprès de tous les joueurs de Resident Evil Requiem.

Les joueurs sont divisés à son sujet

En effet, si « Leon doit mourir à jamais » n’a aucun mal à trouver son public jusqu’à présent, il reste tout de même à l’origine d’une légère déception chez une partie des fans. Certains lui reprochent par exemple de manquer de panache et de devenir très vite ennuyeux, tandis que d’autres dénoncent l’inutilité des récompenses auxquelles il donne accès en cas de réussite. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à le comparer à Valhalla, le DLC gratuit de God of War Ragnarök, pour mieux souligner la faiblesse de ce que propose Capcom avec ce nouveau mode.

De quoi faire, au passage, d’autant plus ressortir la déception des joueurs qui s’attendaient à l’arrivée du traditionnel mode Mercenaires, plébiscité par les fans de la saga depuis toujours. À défaut de parvenir à transcender les possesseurs de Resident Evil Requiem, ce nouveau mode n’en reste toutefois pas moins un bel ajout gratuit de la part de Capcom, qui permettra aux amateurs du genre de s’amuser en attendant l’arrivée du gros DLC du jeu. Un DLC qui, comme annoncé par le studio, visera notamment à approfondir le monde de Resident Evil Requiem.

Source : Capcom