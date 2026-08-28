Si Capcom a été un invité de marque de la Gamescom 2026, deux extensions très attendues ont manqué à l'appel : Ascendance, celle de Monster Hunter Wilds à venir l'an prochain, et celle de Resident Evil Requiem, qui selon d'autres leaks devrait quant à elle sortir dans le courant de fin 2027. À défaut de mieux, Dusk Golem, le leaker spécialiste de la licence horrifique, aurait eu vent de l'histoire du DLC du neuvième épisode de la saga, qui pourrait combler les fans de la première heure en nous faisant revenir aux origines de la peur. Attention toutefois, traiter de ces nouveaux leaks risque de nous amener à SPOILER des éléments majeurs de l'intrigue du jeu de base. N'allez donc pas plus loin si vous ne l'avez pas encore fait.

Retour au mythique manoir du premier épisode pour le DLC de Resident Evil Requiem ?

En attendant d'en apprendre plus de façon plus officielle de la part de Capcom, c'est donc à nouveau à Dusk Golem qu'on doit de potentielles nouvelles informations relatives au premier gros DLC à venir à une date encore incertaine pour Resident Evil Requiem. D'après le leaker réputé, celui-ci pourrait réutiliser une zone créée pour le jeu de base, mais que les développeurs auraient finalement retravaillé pour lui donner l'importance qu'elle mérite dans une extension en bonne et due forme.

D'après lui, la zone en question serait nul autre que le légendaire manoir Spencer du tout premier jeu de la saga, ou en tout cas dans ce qu'il en reste. Après les ruines du commissariat de Raccoon City, Resident Evil Requiem nous proposerait donc avec son DLC de retourner dans celles du lieu où la légendaire franchise a débuté, il y a déjà 30 ans sur PS1. Un tel retour aux sources fait d'ailleurs tout à fait sens, compte tenu du fait que l'intrigue de Requiem nous offre un nouveau regard sur l'un des pères fondateurs d'Umbrella Corporation, notamment via son lien avec Grace.

Le retour d'un personnage adoré des fans en prime dans le DLC ?

En plus de nous proposer de retourner au manoir Spencer, le DLC de Resident Evil Requiem devrait par ailleurs nous permettre d'incarner un autre personnage que Grace et Leon, toujours d'après Dusk Golem. S'il ne souhaitait pas divulguer d'avantage d'informations à ce sujet, d'autres fans de la franchise avaient leur petite théorie sur la question. Les deux candidats les plus pertinents seraient d'une part Ada Wong, toujours présente dans un Resident Evil impliquant Leon.

Mais la théorie qui fait le plus consensus est que le DLC de Resident Evil Requiem nous ferait à nouveau jouer Jill Valentine, pour des raisons évidentes par rapport à son lien très particulier avec le manoir Spencer. Leaks oblige, il faut prendre tout cela avec de très prudentes pincettes et attendre que Capcom redonne officiellement des nouvelles de cette extension à venir dans un avenir plus ou moins lointain.



© Capcom

Source : Dusk Golem sur X.com