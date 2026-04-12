Tandis que Capcom se prépare en ce moment même pour le lancement de sa nouvelle licence, Pragmata, de nombreux joueurs sont encore bien affairés avec Resident Evil Requiem, disponible depuis le 27 février 2026. Il faut dire aussi qu’avec ce neuvième opus, le studio a encore une fois réussi à frapper fort, en offrant aux fans une nouvelle aventure ayant marqué l’histoire de la série à plus d’un titre. Et il est aujourd’hui très clair que la présence de Leon S. Kennedy, protagoniste principal aux côtés de Grace Ashcroft, n’est pas étrangère à tout cela.

Resident Evil Requiem s’offre une figurine… inattendue

En effet, de la même manière que pour Chris Redfield dans Resident Evil Village, le nouveau design de Leon n’a pas manqué de faire réagir un certain nombre de joueurs et de joueuses, qu’il est loin de laisser indifférents. Décrit comme « l’oncle torride » (« hot uncle » en anglais) de la franchise par certains, il fait aujourd’hui plus que jamais l’objet de tous les fantasmes, quand bien même son rôle dans Resident Evil Requiem reste naturellement très éloigné de tout cela. Mais cela n’empêche pas certaines compagnies de jouer malgré tout sur le physique du héros.

Pour preuve, depuis quelques jours, une figurine de Leon proposée à la vente par OrzGK n’a pas manqué d’attirer l’attention des fans en raison de son apparence inattendue. Inspirée de l’une des cinématiques de Resident Evil Requiem, celle-ci met en scène le héros, attaché à une chaise par Victor Gideon. Jusqu’ici, tout va bien. Sauf que la figurine en question est alors proposée en deux modèles différents. Et si le premier s’en tient strictement à la vision de Capcom, le second, en revanche, prend quelques libertés… en dénudant Leon.

Résultat : au lieu de sa tenue habituelle, le héros de Resident Evil Requiem apparaît ici en boxer, ce qui laisse entrevoir son impressionnante musculature couverte de bleus et autres hématomes. Une vision qui n’a sans surprise pas manqué de séduire de nombreux fans de la franchise, dont les réactions ne se sont pas faites attendre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, inutile de préciser qu’il s’agit alors d’un produit non officiel, qui n’a pas été validé par Capcom et qui ne représente en rien le contenu réel de Resident Evil Requiem.

© OrzGK

Les précommandes sont lancées

Si d’aventure certains d’entre vous étaient tout de même tentés de vous en procurer un exemplaire, sachez que la figurine en question est proposée par OrzGK à des tarifs allant de 170.30€ pour les petits modèles (24 x 18 cm), à 315.79€ pour les grands modèles (36 x 25 cm). Oui, c’est le prix à payer pour s’offrir ce bon vieux Leon sur une étagère. Notez par ailleurs qu’il ne s’agit pour l’heure que de précommandes, et que la livraison devrait avoir lieu courant septembre. D’ici là, Resident Evil Requiem aura alors eu droit à de nouveaux contenus.

Source : OrzGK