Après Resident Evil 9 Requiem, une autre licence phare de l'horreur a bien droit à son retour et il est possible de l'essayer gratuitement avant sa sortie.

À peine deux semaines après la sortie explosive de Resident Evil 9 Requiem, un autre jeu d'horreur à surveilller pour les férus du genre s'apprête à sortir ce 11 mars. En amont de son lancement, il est possible de l'essayer gratuitement via une démo d'ores et déjà disponible, histoire de capter un peu d'attention avant de se faire peur avec le jeu complet.

Un nouveau retour en Grace de l'horreur à tester gratuitement après Resident Evil 9 Requiem

Même si la licence qui nous intéresse ici n'a clairement pas eu autant de succès que Resident Evil à travers les années, elle provient d'un autre géant japonais reconnu : Koei Tecmo. Le studio essaye de remettre sa propre proposition horrifique, en l'occurrence sous la forme d'un Remake, avec Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, attendu donc ce 11 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, 23 ans après la sortie du jeu original.

Pour rappel, cette licence tire forcément quelques inspirations de la particulièrement influente licence Resident Evil, mais avec son propre twist sous la forme d'un appareil photo. Le second opus raconte l'histoire des jumelles Mio et Mayu, qui se trouvent perdues dans un village hanté d'esprits liés à un rituel interdit. Séparée de sa sœur, Mayu va devoir la retrouver et braver les horreurs qui l'attendent grâce à la Camera Obscura.

Le gameplay de Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake peut aussi rappeler à s'y méprendre celui de Grace dans Resident Evil 9 Requiem, avec un personnage relativement vulnérable et disposant de capacités assez limitées pour se défendre face aux menaces qui l'attendent. Remake oblige, le titre propose notamment un lifting graphique majeur, des contrôles modernisés, un gameplay de l'exploration et des combats largement repensé, et de nouvelles fonctionnalités au niveau de la Camera Obscura. Voilà donc un autre titre à surveiller pour les fans d'horreur après Resident Evil 9 Requiem, et à tester gratuitement via une démo de sa version PC sur Steam, avec possibilité de transférer sa progression sur le jeu complet à venir donc ce 11 mars 2026 sur PC ainsi que consoles.

