La machine est peut-être d’ores et déjà lancée pour le prochain Resident Evil, qui sera donc le remake tant espéré de Code Veronica, mais cela ne veut pas dire pour autant que Capcom a déjà tourné la page avec Resident Evil Requiem. En marge de sa sortie en février dernier, l’éditeur a en effet confirmé l’arrivée d’un futur DLC narratif, dont l’objectif sera notamment d’étendre l’univers de cet épisode. Et grâce à Haris Orkin, scénariste sur le jeu, on a désormais la confirmation qu’une grosse surprise pourrait y attendre les fans de la première heure.

Le Manoir Spencer de retour dans le DLC de Resident Evil Requiem ?

Et pour cause, alors que le fameux insider AestheticGamer déclarait fin août que le légendaire Manoir Spencer du premier opus pourrait faire son grand retour à travers le DLC de Resident Evil Requiem, le scénariste vient aujourd’hui appuyer cette information en révélant lors d’un panel au Meadowlark Comic Con que le personnage d’Ozwell E. Spencer, concepteur du fameux Manoir, aura un rôle à jouer dans l’histoire du DLC :

« Nous avons un arc narratif pour Spencer dans Requiem. On commence à mieux comprendre ça et dans le DLC, vous comprendrez encore mieux. Alors oui ! Je ne devrais probablement pas dire ça, mais bon ». Haris Orkin, scénariste de Resident Evil Requiem

Qu’attendre du DLC de Resident Evil Requiem ?

Voilà qui s’annonce on ne peut plus intéressant pour les fans, donc, qui auront définitivement eu droit à une grosse piqûre de nostalgie avec Resident Evil Requiem. Et autant dire que cela serait dans la continuité logique du jeu de base qui, pour rappel, amenait le joueur à retraverser les rues dévastées de Raccoon City pour la première fois depuis leur destruction dans Resident Evil 3 en 1999. Sans oublier, bien sûr, le célèbre commissariat de Resident Evil 2, qui fait également l’objet d’un segment dédié au cours de l’aventure.

D’ailleurs, sachant que le Manoir Spencer a lui-même été détruit dès la fin du premier opus, il sera sans doute très intéressant de voir sous quelle forme nous pourrions avoir l’occasion de le retrouver dans le DLC de Resident Evil Requiem. S’agirait-t-il, à l’instar de toute la section à Raccoon City, d’explorer les ruines de la bâtisse, ou serait-t-il mis en scène d’une façon plus inattendue ? Pour l’heure, impossible à dire. Mais en tout cas, une chose est sûre : cela serait un véritable événement pour tous les fans de la première heure si l’information se confirme.

Quand sortira le DLC du jeu ?

Reste maintenant à découvrir quand sortira cette fameuse extension, toujours non datée par Capcom pour le moment. À en croire les rumeurs, il se pourrait d’ailleurs que celle-ci n’arrive qu’après la sortie de Resident Evil Veronica, annoncé pour 2027. Toujours selon AestheticGamer, cela serait alors un moyen pour Capcom de tisser de nouveaux liens entre l’histoire de ce remake et celle de Resident Evil Requiem. Réponse dans les mois à venir. En attendant, tout cela ne fait assurément que nourrir notre impatience à l’idée d’en découvrir davantage.

Source : Distance NERDing Podcast & Comic Cons