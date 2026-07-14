Toute la licence Resident Evil serait en train de changer et Capcom a de nouveaux plans. Requiem devrait aussi avoir le droit à un DLC prochainement, peu après la sortie du prochaine remake.

La licence Resident Evil est en train de changer. Capcom préférerait faire de longs DLC et celui de Resident Evil Requiem sortirait après le remake de Code Veronica qui est quant à lui attendu pour 2027 si tout va bien. De nouvelles informations nous en disent plus sur l'avenir de la licence.

Le DLC de Resident Evil Requiem se confirme avec une fenêtre de sortie

C'est une nouvelle fois Aesthetic Gamer, aka Dusk Golem, qui revient à la charge avec de nouvelles informations. L'insider n'en est pas à sa première fois et il vise souvent très juste lorsqu'il s'agit de Capcom et Resident Evil. On lui doit de très nombreuses informations justes, notamment sur Requiem. C'est d'ailleurs de ce dernier dont il est question aujourd'hui, ou plutôt de son prochain DLC.

Selon Dusk Golem, RE Requiem aura bien le droit à un DLC de poids, au moins aussi imposant que Separate Ways de RE4 Remake qui offrait plusieurs heures de contenu bonus. Cette extension narrative sortirait visiblement après le remake RE Veronica, à venir en 2027, certainement dans la première moitié de l'année, même si rien n'est encore confirmé.

Quelles dates de sortie pour les prochains jeux Resident Evil ?

Rien n'est encore officialisé mais ce n'est pas la première fois que l'informateur revient sur le sujet. Si l'on en croit ses infos, les sorties à venir concernant la licence de Capcom se présenteraient comme suit :

Resident Evil Veronica en 2027

DLC de Requiem en 2027/2028

Remake de Resident Evil Zero en 2028/2029

Que racontera le DLC de Requiem ?

On ne sait évidemment pas de quoi parlera ce nouveau DLC de Resident Evil Requiem, mais certaines rumeurs suggèrent qu'il ferait le pont avec le remake de Code Veronica, peut-être en intégrant Claire Redfield à l'intrigue, héroïne de Veronica et du deuxième épisode qui sert de terreau a certains évènement de Requiem justement. Claire est elle aussi une survivante de Raccoon City et la voir découvrir la ville détruite comme Leon juste avant elle pourrait être très intéressant. Pour le moment, toutes les théories sont bonnes, même un retour d'Ada Wong pourquoi pas, cette dernière est souvent dans l'ombre de Leon également.

Claire Redfield dans le remake de Code Veronica pourrait être au cœur du DLC de Resident Evil Requiem

Encore plus de DLC pour les jeux Resident Evil ? Les plans ont changé

Plus largement, cette nouvelle politique de DLC narratif majeur serait visiblement une nouvelle direction que souhaite explorer Capcom. Aesthetic Gamer affirme que ce serait une réponse aux déceptions liées aux nombreux spin-off de la licence. A une époque pas si lointaine, Capcom enchaînait les jeux principaux et de nombreux épisodes dérivés qui venaient s'intercaler entre deux grosses sorties, mais le succès n'a pas été au rendez-vous.

Si des jeux comme les Revelations s'en sont moyennement bien sortis, des titres comme Operation Raccoon City, ou Umbrella Corps ont fait de vrais fours. Avant ça, des jeux comme le shooter Chronicles ou même Outbreak, n'ont jamais vraiment brillé. En attendant d'avoir de nouvelles idées, Capcom semble donc vouloir opter pour de gros DLC narratifs pour ses jeux principaux, et ce ne sont pas les joueurs qui vont s'en plaindre. Celui de Resident Evil Village centré sur Rose, ou encore le remake de Separate Ways de Resident Evil 4 Remake sont de franches réussites.