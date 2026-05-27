Réclamée par les fans pendant des mois, la démo de Resident Evil Requiem est enfin arrivée… même si la sortie officielle du jeu remonte désormais à plusieurs mois.

Capcom est décidément un éditeur imprévisible. Pendant des mois, les fans de Resident Evil Requiem n’attendaient qu’une chose : qu’à l’instar de nombre de ses prédécesseurs, le jeu ait droit à une démo nous offrant un avant-goût de l’aventure. Malheureusement, le temps a passé, et c’est finalement sans la moindre trace de cette dernière que le titre a vu le jour le 27 février dernier. Mais il faut croire que pour Capcom, rien n’est jamais trop tard. C’est pourquoi trois mois après sa sortie, Resident Evil Requiem tient officiellement sa démo.

Capcom lance une démo surprise pour Resident Evil Requiem

Sans crier gare, l’éditeur a en effet annoncé le lancement d’une version d’essai pour son dernier titre, à la fois disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Celle-ci propose aux joueurs de se plonger dans le début du jeu, en sachant que les données de sauvegarde ne peuvent pas être transférées vers le jeu complet ensuite. Et comme on pouvait s’y attendre, les fans de Resident Evil Requiem ne manquent alors pas de taquiner Capcom à ce sujet, en soulignant que la démo arrive avec plusieurs mois de retard.

« La démo est censée sortir avant le jeu complet. C’est justement le but d’une démo » affirme par exemple l’un d’eux sous le tweet d’annonce. « La démo de Resident Evil Requiem vous est apportée par Internet Explorer », s’amuse un autre. « Trois mois plus tard, c’est un indice » déclare enfin un troisième. « Resident Evil Code Veronica se déroule trois mois après les événements de Resident Evil 2 = le remake est sur le point d’être annoncé ». Une théorie fort intéressante sur le papier, on en convient, mais bien évidemment totalement tirée par les cheveux.

Quoi qu’il en soit, aussi tardivement puisse-t-elle arriver, cette démo reste tout de même une belle opportunité pour les joueurs n’ayant pas encore craqué de s’essayer à Resident Evil Requiem, pour peut-être acheter le jeu ensuite. D’autant plus que, comme nous le savons, l’aventure est loin d’être terminée pour le titre. Car après avoir lancé un nouveau mode gratuit en début de mois, Capcom planche désormais sur un véritable DLC, dont l’objectif sera notamment d’explorer plus en profondeur l’univers de cet opus.

Source : Capcom