C’est une annonce que les joueurs ne sont pas près d’oublier. En mars dernier, NVIDIA dévoilait en grande pompe son fameux DLSS 5, une nouvelle technologie supposée « révolutionner » la fidélité visuelle de nos jeux grâce à l’IA générative. Sans surprise, cela a néanmoins donné lieu à un véritable tollé pour la firme, qui a fait l’objet de vives critiques et moqueries de la part des joueurs comme des professionnels de l’industrie dans la foulée. Pour les créateurs de Resident Evil Requiem, toutefois, il en est tout de même ressorti quelque chose de très positif.

Pour Capcom, il y a bien eu du positif avec l’annonce du DLSS 5

En effet, pour mieux illustrer les objectifs derrière son DLSS 5, NVIDIA n’a pas hésité à mettre en œuvre sa technologie sur certains des titres les plus récents, parmi lesquels notamment celui de Capcom. Et l’une des images en particulier, à savoir celle de Grace, n’a alors pas manqué d’offusquer les joueurs, qui ont été nombreux à accuser le DLSS 5 d’être une insulte au travail réalisé par les artistes du studio sur le chara-design de l’héroïne. Un point qui n’a évidemment pas échappé aux créateurs de Resident Evil Requiem, qui s’en retrouvent naturellement plutôt flattés.

« Le fait que de nombreux joueurs aient déclaré avoir beaucoup apprécié le design original de Grace et ne pas vouloir qu’il soit modifié a été positif » a ainsi déclaré Masato Kumzawa, le producteur du jeu, auprès d’Eurogamer à ce sujet. « Cela signifie que nous avons trouvé le bon design [et] cela montre bien que Grace s’est rapidement imposée comme l’une des préférées des fans, au point que les gens ont des avis très tranchés sur son apparence ». Une bien belle façon de voir le verre à moitié plein concernant ces histoires de DLSS 5, donc.

Bien sûr, profitons-en quand même pour rappeler que lors de la présentation de NVIDIA, Capcom a tout de suite été annoncé comme l’un des partenaires de la firme dans le développement de cette technologie. Malheureusement, le producteur de Resident Evil Requiem n’a toutefois pas été en mesure de dire à quel point l’équipe du jeu avait été impliquée dans le processus en amont de cette démonstration. Ni même, d’ailleurs, si la position du studio avait changé suite à la réception glacée de l’industrie au DLSS 5. Gageons que l’avenir nous le dira.

Source : Eurogamer