Malgré quelques petits accrocs de temps à autres, Capcom semble être en vitesse de croisière depuis un moment. Rien que cette année, le géant japonais a en tout cas sorti coup sur coup deux excellents titres doublés d'énormes succès commerciaux avec Resident Evil Requiem en février et Monster Hunter Stories 3 en mars dernier. Il ne semble toutefois pas vouloir s'arrêter en si bon chemin et a notamment encore un jeu majeur dans sa manche, dont la date de sortie potentielle a leaké en attendant une annonce plus officielle incessamment sous peu.

Capcom s'apprête à dégainer bientôt un autre jeu majeur après Resident Evil Requiem

Cette semaine a un goût particulier pour l'actualité vidéoludique, puisque vont s'enchaîner les conférences estivales gravitant autour du Summer Game Fest 2026. On s'attend naturellement à ce que de gros acteurs comme le studio derrière les excellents Resident Evil Requiem et Monster Hunter Stories 3 fassent leur apparition. Capcom avait d'ailleurs promis qu'il nous donnerait des nouvelles du très attendu DLC de Monster Hunter Wilds dans le courant de l'été, pour une possible sortie dans le courant de la fin d'année.

Ce n'est toutefois pas la seule autre sortie majeure du studio pour compléter une année déjà éclatante grâce à l'énorme succès commercial de Resident Evil Requiem. Rappelons en effet que Capcom a encore un ultime nouveau jeu à sortir courant 2026, qui marque de plus le grand retour d'une licence qu'on pensait disparue : Onimusha Way of the Sword.

D'après plusieurs leaks en amont du Summer Game Fest, dont celui de asdf, qui avait leaké avec précision des détails autour d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, il semblerait d'ailleurs que celui-ci pourrait sortir courant septembre, et plus précisément le 25 septembre 2026. Il ne faudra probablement pas attendre très longtemps pour une confirmation officielle, avec le State of Play à venir ce 2 juin 2026, et la cérémonie d'ouverture du festival estival le 6 juin 2026. Enfin, Capcom pourrait également en profiter nous redonner des nouvelles du fameux DLC autour de Resident Evil Requiem. Verdict sur tout cela a priori dans les prochains jours.

Source : X.com