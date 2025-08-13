Les prochains remakes de Resident Evil refont encore parler d'eux et ça vend toujours autant de rêve aux fans qui n'attendent que ça. On parle tout de même du retour potentiel de l'un des meilleurs jeux de la licence.

Resident Evil 9 est clairement sur toutes les lèvres. Le prochain épisode inédit de la licence à fait sensation lors de son annonce et sa présentation aux médias a mis tout le monde d’accord. Toutefois, ça ne serait pas le seul jeu en cours de développement si l’on en croit les rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois et pour certaines depuis des années. On ne parle pas ici du prochain jeu gratuit à venir cette année, mais bien de gros jeux et plus précisément des prochains remakes. Un informateur qui a souvent le nez fin est d’ailleurs revenu en rajouter une couche sur les réseaux sociaux, de quoi attiser la flamme chez les fans de la licence.

Deux remakes ultra attendus de Resident Evil refont parler d'eux

Depuis plusieurs années maintenant, Capcom jongle entre nouveaux Resident Evil inédits et remakes des principaux épisodes. Le dernier en date n’est autre que l’excellent Resident Evil 4 Remake qui a réussi à faire encore plus fort que le chef-d'œuvre d’origine. Gameplay transformé, nouvelles idées et refonte intégrale de l’expérience en font un excellent titre. Si l’on suit la logique numérotée, ce serait théoriquement Resident Evil 5 qui devrait avoir le droit à un remake, mais visiblement ce n'est pas dans les plans. À la place, Capcom serait en train de travailler sur deux jeux très appréciés de la franchise et l’un d’eux est même considéré comme l’un des meilleurs de la licence, spin-off et jeux principaux confondus.

D’après le très informé AestheticGamer (Dusk Golem), ce serait donc Resident Evil Code Veronica et Resident Evil 0 qui ferait l’objet de remakes. Il est en effet revenu sur les réseaux sociaux pour réaffirmer ce qu’il répète depuis un moment déjà. Selon lui, RE: Code Veronica et Resident Evil Zero seraient en développement et devrait sortir pour 2027 ou 2028 bien qu’il ne sache pas quel jeu sera le premier à voir le jour.

D'excellents jeux dont l'un des meilleurs de la licence

Resident Evil 0, initialement sorti sur Gamecube en 2002 et remastérisé par la suite, est une préquelle du tout premier épisode. On y incarne Rebecca Chambers, personnage bien connu de la licence, et le détenu Billy Coen qui doivent tous deux coopérer pour affronter des horreurs juste avant les événements du premier jeu de la licence. Un jeu atypique où l’on contrôle deux personnages, mais qui est plutôt apprécié par les fans.

Le second en revanche, est considéré comme l’un des meilleurs jeux de la franchise. Resident Evil Code Veronica nous fait suivre Claire Redfield qui, après une attaque meurtrière, se fait capturer et se retrouve prisonnière sur une île infestée de morts-vivants et d’autres monstruosité du genre. Pour son scénario ou encore ses puzzles, Code Veronica est l’un des épisodes les plus marquants de la licence et s’il y en a bien un qui mérite son remake, c’est bien celui-ci.

Si ce qu’AestheticGamer affirme est vrai, les fans seront les premiers ravis. Toutefois, même si l’insider à souvent visé juste, surtout dernièrement, il ui est aussi arrivé de se planter en beauté et comme toujours tant que rien n’est officiel, on ne peut qu’espérer et théoriser. Donc prenons nos pincettes et patientons. Mais il y a tout de même de quoi rêver lorsqu’on imagine un RE Code Veronica du même calibre qu’un Resident Evil 2 ou 4 Remake non ?

Source : x.com