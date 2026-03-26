Capcom est en pleine refonte de son univers Resident Evil et ce depuis plusieurs années déjà. Chaque remake qui sort remplace le titre original dans l'histoire de la franchise, c'est par exemple bien à Resident Evil 2 Remake que se rattache Resident Evil Requiem et non pas au second opus de 1998. Partis comme c'est, l'éditeur va tous nous les refaire, c'est même certainement l'objectif à terme, et il se pourrait d'ailleurs que des jeux principaux, mais oubliés, fassent eux aussi leur retour à un moment ou à un autre.

Des Resident Evil que l'on a tendance à oublier bientôt en remakes ?

Pour le moment, seuls les quatre premiers Resident Evil ont eu le droit à un remake, si l'on peut catégoriser le Resident Evil de 2002 comme tel. Pour le moment, nous n'avons aucune information officielle concernant le prochain volet à faire l'objet d'un remake, même si les rumeurs s'accentuent concernant celui de Code Veronica. Tout nous vient de Aesthetics Gamer aka Dusk Golem, un insider bien informé sur la franchise en général. S'il n'a jamais cessé de répéter que Code Veronica et même Resident Evil Zero Remake étaient en développement, il a récemment évoqué la possibilité d'un autre remake.

Interrogé quant à l'importance de Resident Evil Revelations sur le lore principal, l'informateur a affirmé que ce n'était pas un hasard si le duo choisi pour travailler principalement sur les remakes sont les mêmes qui ont donné naissance aux deux jeux Revelations. Selon lui, un remake du premier Revelations s'est même déjà retrouvé sur la table des discussions. L'insider explique qu'« il y a une raison pour laquelle les directeurs de Revelations 1 & 2 sont ceux qui mènent la franchise en ce moment. L'idée originale était peut-être de raconter une histoire se déroulant encore dans le passé, mais leurs fondations se sont avérées cruciales. La possibilité de faire un remake de Rev 1 a été évoquée. » La porte pourrait donc bien être ouverte pour de nouveaux remakes que l'on n'attendait pas spécialement, mais qui pourraient faire sens finalement.

Revelations 1 & 2 font bien partie des principaux jeux de la licence

Pour rappel, le jeu se place bel et bien dans la chronologie principale de la franchise et nous met dans la peau de Jill qui enquête à bord d'un navire envahi par des monstres. Chris Redfield est également jouable dans ce titre qui mélange horreur et action hérités de Resident Evil 4 et 5.

À la base, le jeu est sorti sur Nintendo 3DS mais a eu le droit à des portages et de petites remasterisations sur les autres supports par la suite. Un Resident Evil Revelations 2 a également vu le jour plus tard, mettant en scène cette fois deux duos, Claire Redfield et une adolescente, et Barry accompagné d'une enfant. Le jeu adoptait un format épisodique à l'époque et, s'il n'a pas rencontré un énorme succès, apporte bel et bien sa pierre narrative à l'édifice.

Des remakes de ces deux jeux pourraient être une possibilité, mais ici le travail serait bien plus important tant les jeux sont assez différents de ce à quoi la franchise nous a habitués. Il en est de même d'ailleurs pour Resident Evil 5 et 6 qui avaient opté pour un virage important à l'époque. Alors qu'avec ses remakes et ses nouveaux jeux, on voit bien que Capcom tente de reprendre les rails du succès de la bonne époque.