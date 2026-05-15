Le prochain remake de Resident Evil pourrait bien mettre tout le monde d'accord, il serait pile poil ce que les fans attendent et apprécient le plus dans la franchise.

Resident Evil Requiem a mis tout le monde d'accord et s'est imposé comme le meilleur lancement de la franchise. Il faut dire que Capcom a frappé très fort avec ce nouvel épisode qui mélange tout ce que les fans attendaient. Et visiblement cette recette pourrait bien être celle que l'on retrouvera dans les productions suivantes de l'éditeur, en l'occurrence l'un des prochains remakes très attendus par les fans.

Si Capcom n'a pas encore dévoilé ses plans, un insider très bien informé divulgue des petits bouts de temps à autre. Dusk Golem est devenu un informateur sur lequel on peut compter pour faire fuiter quelques infos qui, pour la plupart, se sont avérées justes au sujet de Requiem par exemple. Depuis de longs mois, il clame haut et fort que le prochain jeu à venir sera le remake de Resident Evil Code Veronica, l'un des meilleurs jeux de la licence. Et il revient encore aujourd'hui avec de nouvelles fuites.

Le prochain remake de Resident Evil pourrait être pile ce que les fans veulent

On sait que lorsque Capcom se penche sur un remake, il ne se contente pas de remettre le jeu à niveau graphiquement. Les studios s'activent à changer bien plus que ça. On a le droit à de nouvelles mécaniques de jeu, des séquences inédites et parfois même un changement de ton. Si l'on en croit Dusk Golem, ce sera aussi le cas avec Resident Evil Code Veronica qui devrait visiblement plonger davantage dans l'horreur.

Sur ses réseaux sociaux, l'informateur explique que Capcom serait confiant et s'appuierait sur ses propres données récoltées qui démontrent que les joueurs préfèrent les passages horrifiques. C'est notamment le cas avec Resident Evil Requiem où tout le monde s'accorde à dire que la première section du jeu est une vraie masterclass. Selon Dusk Golem, « le remake de Code Veronica sera plus orienté horreur que le jeu d'origine », bien qu'il conservera quelques traits humoristiques, mais aussi des séquences d'action bien entendu. Le jeu serait donc « un mélange de tous les jeux » de Resident Evil 0 à Requiem en passant par Resident Evil 6, l'épisode le plus action de toute la saga, et de très loin.

Le Code Veronica d'origine a un équilibre plutôt intéressant entre l'action et l'horreur. Certaines séquences remaniées pourraient clairement permettre d'explorer chaque extrémité du spectre, entre l'horreur pure à la Resident Evil 7 ou la première partie de Requiem, jusqu'à l'action pure d'un Resident Evil 4 ou 6. Pour rappel, Code Veronica nous fait suivre Claire Redfield, faite prisonnière sur une île une nouvelle fois victime d'une épidémie de virus et où ont lieu des expériences atroces. Si l'on en croit Dusk Golem, le remake du jeu devrait être dévoilé cette année et devrait sortir dès l'année prochaine.