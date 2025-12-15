Resident Evil donne de nouvelles informations à travers de récentes rumeurs, et elles sont clairement très positives pour celles et ceux qui attendent avec impatience cet épisode en version remake.

La machine Resident Evil ne montre aucun signe de ralentissement. Alors que Resident Evil 9 Requiem se rapproche, de nouvelles rumeurs viennent relancer l’intérêt autour des futurs remakes de la saga. La licence a encore un très bel avenir devant elle, c'est certain.

Un Resident Evil pour une sortie en 2027

Ainsi, selon AestheticGamer, plus connu sous le pseudonyme Dusk Golem, insider, Capcom aurait déjà une feuille de route bien définie pour les années à venir. Deux projets Resident Evil seraient concernés. Resident Evil Code Veronica Remake et Resident Evil Zero Remake, avec un calendrier qui s’étalerait jusqu’en 2028.

D’après les informations partagées par Dusk Golem, Resident Evil Code Veronica Remake devrait être annoncé l’année prochaine. Sa sortie serait ensuite prévue pour 2027, soit plusieurs années après le remake de RE4. Ce calendrier s’inscrirait dans la stratégie récente de Capcom, qui alterne entre nouveaux épisodes numérotés et remakes ambitieux. Code Veronica est souvent considéré comme l’un des volets les plus clivants de la série. Son rythme irrégulier, son backtracking très présent et certaines séquences jugées frustrantes en font un candidat idéal pour une refonte moderne. Pour beaucoup de joueurs, un remake offrirait enfin l’occasion de corriger ces faiblesses sans dénaturer l’identité du jeu original.

Les réactions de la communauté ne se sont pas fait attendre. Sur Reddit, de nombreux joueurs estiment que Resident Evil Code Veronica pourrait devenir l’un des meilleurs remakes de la série si Capcom revoit certains choix de conception. Parmi les attentes les plus fréquentes, on retrouve une réécriture plus nuancée de personnages comme Steve Burnside ou Alfred Ashford, une présence plus marquée d’Albert Wesker et une meilleure différenciation entre les parcours de Claire et Chris Redfield. L’exploitation de l’Antarctique est également très attendue. Beaucoup imaginent déjà des séquences de survie renforcées par des tempêtes de neige. Ou encore une visibilité réduite et une ambiance encore plus oppressante.

Un autre épisode pour 2028

Toujours selon la même source, Resident Evil Zero Remake sortirait en 2028, soit l’année suivant Code Veronica Remake. Là encore, le choix semble logique. RE Zero est régulièrement cité comme l’un des épisodes les plus frustrants de la série, notamment à cause de son système d’inventaire sans coffre et de combats parfois maladroits. Malgré cela, beaucoup reconnaissent au jeu une atmosphère forte et des idées intéressantes qui n’ont jamais été pleinement exploitées.

Un remake pourrait ainsi repenser certaines mécaniques clés, améliorer le rythme global et proposer une expérience plus accessible, sans sacrifier la tension ni l’identité du titre. Comme souvent avec les fuites, les propos de Dusk Golem divisent. Certains rappellent qu’il s’est déjà trompé sur des détails précis, notamment concernant la communication ou certains éléments de scénario. D’autres soulignent au contraire qu’il a vu juste à plusieurs reprises, aussi bien sur Resident Evil que sur Silent Hill.

Source : Dusk Golem