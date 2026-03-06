Resident Evil Code Veronica Remake ou Zero sont très attendus, et Capcom confirme qu'il fera des annonces sur des jeux encore secrets. Il n'y a qu'un pas que les fans ont tous déjà franchi, ils n'attendent que ça.

Resident Evil 9 Requiem est à peine sorti que les fans sont déjà en train de penser à la suite. En réalité, même avant le carton de Requiem, tout le monde y pensait. Plus que jamais, Resident Evil passionne et déchaîne les fans, mais Capcom reste assez réservé sur ses projets. Ce n'est toutefois pas le cas de nombreux informateurs qui ont visiblement le nez fin puisque presque tout s'est réalisé jusqu'ici, et si l'on en croit le dernier appel aux investisseurs de Capcom, d'autres rumeurs pourraient bel et bien être vraies.

Un nouveau remake de Resident Evil bientôt annoncé ? Le raccourci est facile

On sort la combinaison et les pincettes, on entre en pleine zone de spéculation. D'un côté, nous avons le très informé Dusk Golem qui continue de nous partager son savoir au sujet des futurs remakes de Resident Evil Code Veronica et Resident Evil Zero. D'après ses informations, les jeux sortent respectivement en 2027 et en 2028. Code Veronica serait même annoncé dans l'année. De l'autre côté, nous avons maintenant Capcom, qui fait un peu le bilan de son actualité auprès de ses investisseurs. En parcourant le document, que tout le monde peut consulter, on peut remarquer que l'éditeur affirme avoir encore de grosses annonces sous le coude, et que certaines seraient révélées d'ici la prochaine année fiscale et pourraient même sortir.

Lorsqu'il est demandé à Capcom ce qui devrait être un levier de croissance pour la prochaine année fiscale, Capcom répond qu'il fournira davantage de détails lors du bilan annuel, avant de préciser qu'en plus de Pragmata, « de nouveaux jeux seront annoncés ultérieurement ». Plus tard, ce sont carrément les plans pour l'année qui sont demandés, ce à quoi Capcom répond une nouvelle fois que des annonces seront faites prochainement. C'est là que tout le monde espère qu'il s'agisse bien d'un remake de Resident Evil.



Extrait du document de Capcom.

Soit un remake, soit une autre surprise

Il y a donc plus qu'un pas qui ne demande qu'à être franchi, d'autant que l'on parle bien ici de jeux non annoncés. Il n'est donc pas question de DLC de Resident Evil 9 Requiem, ni de Onimusha ou quoi que ce soit du genre. Là, ce sont des titres en développement, visiblement très avancés, qui n'ont pas encore été révélés au grand public. Il se pourrait donc que l'un des prochains remakes de Resident Evil soit annoncé prochainement comme le suggèrent certaines rumeurs depuis un moment. Autant vous dire que si c'est bien un Code Veronica, le carton est déjà assuré tant les fans n'attendent que ça. Il se pourrait également que ce soit complètement autre chose comme un nouveau Devil May Cry par exemple. Il va falloir être patient pour en avoir le cœur net.

Source : Capcom