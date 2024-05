D'après les rumeurs, Resident Evil 9 serait peut-être plus proche qu'on ne le croit. Le prochain opus de la série horrifique de Capcom pourrait en effet débarquer dès le premier semestre 2025. Une fenêtre de lancement en janvier est même évoquée. Sous réserve que ces bruits de couloir soient vrais, ça ne laisse plus beaucoup de temps à l'éditeur qui pourrait annoncer cet épisode lors du tant attendu PlayStation Showcase.

Une surprise pour les 30 ans de Resident Evil

En 2026, Resident Evil célèbrera ses 30 ans. Eh oui, il se sera écoulé trente années depuis la première rencontre des joueurs avec le fameux zombie qui se retourne et la galerie de personnages iconiques tels que Chris Redfield ou Jill « Sandwich » Valentine. C'était sur PS1 et le rendu du jeu n'avait rien à voir avec les épisodes actuels. À cette période, les angles de caméra fixes et les commandes Tank - où les mouvements dépendent de l'orientation du personnage - étaient la marque de fabrique de la franchise et même d'autres survival horror. Puis, quand la / le GameCube est arrivé(e), Capcom s'est dit que ce serait bien de rafraichir ce chef d'oeuvre avec le remake RE « Rebirth » qui, encore aujourd'hui, est une référence absolue dans la catégorie des remakes.

Le remake de Resident Evil 1 a depuis eu une version HD sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que PC... et pourrait encore revenir. Car oui, c'est la nouvelle rumeur, un nouveau remake serait dans les cartons pour les 30 ans de la franchise. C'est ce que prétend le compte X PRE_Alarabiya et le journaliste Daniel Richtman. Deux sources à prendre avec des pincettes extrêmes.

On ne sait en effet pas s'il s'agit d'une spéculation facile ou d'une vraie information, mais ce Resident Evil 1 Remake marcherait dans les traces des précédents jeux. À savoir un titre qui utiliserait le RE Engine de Capcom, et qui abandonnerait les angles de caméra fixes pour une vue libre à la troisième personne. Si un remake du remake est réellement en développement, ça risque de faire des heureux... mais aussi de diviser. Certains n'y voient pas spécialement d'intérêt et d'autres aimeraient surtout voir débarquer Code Veronica Remake.