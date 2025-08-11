Depuis la sortie de Barbare en 2022, Zach Cregger s’est construit une solide réputation dans le milieu du cinéma d’horreur. Et au vu des premiers retours concernant Évanouis, son nouveau film en salles depuis le 6 août dernier, cela semble bien parti pour continuer. Dès lors, le fait de savoir qu’il a la charge de la prochaine adaptation de Resident Evil, qui n’a jamais vraiment brillé sur le petit comme sur le grand écran, pourrait avoir de quoi rassurer les fans. Même si, comme il l’assure encore une fois : sa vision de la franchise sera très différente de ce à quoi on peut s’attendre.

Le prochain film Resident Evil devrait être très différent

« C’est une histoire étrange » a-t-il en effet confié au micro de The Hollywood Reporter. « Il s’agit d’un scénario original, soit dit en passant. […] J’ai écrit l’histoire et je l’adore. Ça n’a rien à voir avec aucun des autres films Resident Evil. Si je fais mon travail, ce sera frais, audacieux et bizarre ». Des mots à la fois rassurants et intrigants, donc, même s’ils inviteront forcément les fans à la plus grande prudence. Car elles avaient beau s’inspirer des jeux de Capcom, les précédentes adaptations demeuraient tout de même des histoires plus ou moins originales, et on a vu le résultat.

L’autre bonne nouvelle, cependant, c’est que le projet évolue plus que bien. Car comme l’a révélé Cregger dans les colonnes de Collider, il a d’ores et déjà une vision extrêmement précise de ce à quoi le film ressemblera. « Pour Resident Evil, que je suis en train de faire, j’ai storyboardé chaque plan du film il y a des mois » a-t-il en effet assuré, en ironisant sur le fait qu’il se considère comme « un préparateur psychopathe ». « Je fais le storyboard et le photoboard de chaque plan du film des semaines avant de commencer ».

© Alberto E. Rodriguez pour Getty Images

De fait, maintenant que son dernier film est arrivé au cinéma, le réalisateur devrait ainsi pouvoir se consacrer pleinement à l’adaptation de Resident Evil, qui sera son prochain projet à voir le jour en septembre 2026. Et même si la nature de celui-ci, outre les propos rapportés ici, reste pour l’heure bien mystérieuse, on a quand même hâte de découvrir ce que Cregger nous réserve. En espérant alors un meilleur résultat que celui de ses prédécesseurs, qui ont tous rencontré un échec critique monumental… même si cela n’a pas empêché certains de cartonner au box-office.

Sources : The Hollywood Reporter, Collider