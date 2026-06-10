Toute première annonce de la cérémonie du Summer Game Fest 2026, Resident Evil Veronica a officiellement mis fin à des mois de rumeurs, pour le grand plaisir de nombreux fans. En attendant sa sortie courant 2027 sur toutes les plateformes modernes, dont la Nintendo Switch 2, une autre rumeur revient au galop concernant une autre surprise sur laquelle travaillerait Capcom en lien avec sa célèbre saga d'horreur et à destination justement de la dernière console de Big N.

Resident Evil n'a pas fini d'infecter la Nintendo Switch 2

Capcom est l'un des rares éditeurs à sortir ses derniers jeux sur l'ensemble des plateformes, dont la Nintendo Switch 2. Tant Resident Evil Requiem que Pragamata, pourtant des jeux techniquement assez gourmands, ont en effet réussi à sortir simultanément tant sur les traditionnels PC, PS5 et Xbox Series que sur la dernière console hybride du constructeur japonais. Et cela ne semble pas près de s'arrêter, comme on l'a découvert à l'occasion du dernier Nintendo Direct en date.

Au-delà des portages déjà annoncés, une plutôt vieille rumeur a refait parler d'elle, évoquant que d'autres précédents jeux de la saga Resident Evil devraient également avoir droit à un portage prochainement sur Nintendo Switch 2. C'est en tout cas ce qu'à de nouveau avancé le plutôt réputé insider NateTheHate sur X.com, qui a répondu à un utilisateur se demandait ce qu'il en était du sort des portages Switch 2 a priori toujours dans les cartons des Remakes de RE2, RE3 et RE4.

Ce à quoi l'insider a répondu « ils sont toujours en production pour la Nintendo Switch 2 ». Après Resident Evil 7 et Village arrivés récemment sur la console hybride, il faut donc s'attendre à y voir aussi arriver prochainement la fameuse trilogie de Remakes qui a grandement participé à remettre la légendaire franchise survival horror au milieu du proverbial village. Si tel est bien le cas, il faudra toutefois repasser plus tard. Que cela arrive avant ou après Veronica, cela dépendra probablement de la date de sortie exacte du prochain Remake Resident Evil à venir.

Source : NateTheHate sur X.com