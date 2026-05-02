Vingt-huit ans après la naissance du personnage dans Resident Evil 2, l’origine du nom de Leon S. Kennedy est enfin révélée par son créateur, et elle va vous surprendre… ou pas.

Il y a quelques semaines, Capcom faisait un énième retour tonitruant avec Resident Evil Requiem, nouvel opus mettant en scène Grace Ashcroft, une nouvelle protagoniste, aux côtés de l’un des visages les plus emblématiques de la saga : Leon S. Kennedy. Car bientôt trente ans après sa première apparition, le rookie de la police de Raccoon City a beaucoup évolué, ce qui lui a permis de devenir l’un des personnages préférés des joueurs. Mais saviez-vous que l’origine de son nom provient d’un film français réalisé par Luc Besson dans les années 90 ?

L’origine du nom de Leon dans Resident Evil officialisée

C’est en tout cas ce qu’a enfin confirmé Hideki Kamiya, réalisateur du Resident Evil 2 original, dans un message partagé sur X il y a tout juste quelques jours. En effet, depuis plusieurs années maintenant, une théorie selon laquelle Capcom aurait trouvé certaines de ses influences dans le film Léon, sorti en 1994, n’a de cesse de tourner auprès des fans. En cause notamment : le fait que le protagoniste du deuxième opus soit nommé comme le personnage principal de l’œuvre de Luc Besson, incarné à l’écran par Jean Reno.

« Je me dis que M. Hideki Kamiya ou quelqu’un de l’équipe de développement devait aimer ce film. Mais en réalité, il n’y a pas d’histoire claire qui confirme ça » déclarait alors un internaute sur X, en réaction à un poste soulignant justement toutes les similitudes qui semblent exister entre Resident Evil et Léon. Ce à quoi Kamiya a finalement répondu : « Le nom de Leon vient de là, hein… Et pour le nom de l’arme, c’est apparemment mon junior (qui bosse chez Capcom) qui l’a donné ces dernières années » explique le créateur.

Une influence culte pour un personnage culte

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le réalisateur de Resident Evil 2 ne s’attendait pas à déclencher autant de réactions par ce simple message. « Je suis surpris par toutes les réactions sur le nom de Leon » s’étonne-t-il. « Je ne l’avais pas dit ? Ce n’est pas non plus quelque chose de secret, et je pense que j’aurais répondu si on m’avait posé la question ». Avant de poursuivre : « À l’époque du développement, pour le nom du protagoniste, j’ai consulté M. Mikami. Et après avoir essuyé plusieurs refus, j’ai proposé ‘Et si on prenait celui du film que j’ai vu l’autre jour ?’ ».

Le film en question étant, vous vous en doutez, Léon de Luc Besson. « Et il a répondu : ‘Pourquoi pas, ça me va’ ». Ainsi est donc né Leon S. Kennedy, personnage voué à devenir un élément majeur de l’histoire de Resident Evil. Car après Resident Evil 2, l’on retrouvera notamment le personnage dans le quatrième, le sixième et le neuvième opus numérotés, sans compter ses nombreuses apparitions dans les films d’animation et les spin-off. Voilà qui met donc officiellement un terme à près de trente ans d'interrogations et de théories sur le personnage de Capcom.

Source : Hideki Kamiya