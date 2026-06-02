Capcom aurait un plan inédit pour la licence Resident Evil. Du moins, le producteur du dernier épisode fait une révélation qui va faire rêver bien des fans.

Après 30 ans d'existence, la licence Resident Evil a encore prouvé sa force de frappe cette année avec un neuvième épisode qui a unanimement séduit le public. En coulisses, on se doute que Capcom travaille non seulement sur un énième remake, mais aussi sur le prochain chapitre de la saga. Or, il se pourrait que celui-ci marque une grande première pour la série.

Resident Evil de retour au pays où tout a commencé ?

Le producteur de Resident Evil Requiem, Masato Kumazawa, s'est entretenu dernièrement avec le média japonais Futabanet Manga Plus. Pour l'occasion, il est évidemment revenu sur ce dernier volet, mais pas que. Au cours de l'interview, il a abordé la licence de manière plus générale, ainsi que son avenir. C'est alors qu'il a fait une révélation qui pourrait bien se concrétiser.

Si vous imaginez les décors de Resident Evil, vous pensez en premier lieu aux à Racoon City et aux États-Unis. Si vous avez joué aux épisodes les plus récents, vous vous replongerez éventuellement dans l'Europe de l'Est de Village. Mais n'avez-vous jamais rêvé que la licence prenne son envol pour le Japon ? Les développeurs de Capcom, eux, si.

Étant donné que l'équipe de développement est principalement implantée au Japon, je pense que chaque membre y a déjà réfléchi. Masato Kumazawa, pour Futabanet.

Et Kumazawa se dit bien que « tous les fans japonais de Resident Evil ont déjà rêvé d'un décor japonais », avant d'ajouter que « [lui]-même y [a] réfléchi ». Bien que la licence soit d'abord associée aux États-Unis, l'exemple récent de Silent Hill f prouve que changer de décor peut être un pari gagnant. C'est pourquoi Capcom serait en train de réfléchir à nous faire à nouveau voyager à la suite. En tout cas, le producteur explique que « Même si le Japon n'a pas encore été choisi comme cadre d'un jeu, il pourrait bien apparaître à l'avenir ».

© Konami.

Le Japon, une manière de redynamiser la licence ?

Le Japon est un pays traditionnellement très apprécié de la communauté du gaming. Ce n'est pas pour rien que les joueuses et joueurs attendaient depuis longtemps un Assassin's Creed au Japon, dernièrement concrétisé par Shadows, et se réjouissent du récent Forza Horizon 6. Capcom, ou du moins Kumazawa, voit dans ce cadre inédit une façon de renouveler la licence Resident Evil :

Nous ne ferons aucun compromis sur les éléments clé de la séries, comme les personnages et les événements qui s'y déroulent. [...] Cependant, si nous continuons à sortir le même genre de jeu encore et encore, les joueurs risquent de se lasser. C'est pourquoi nous voulons continuer à relever de nouveaux défis à l'avenir. Masato Kumazawa, pour Futabanet.

Resident Evil Village avait déjà prouvé que la licence pouvait se permettre de sortir hors des frontières américaines. Qui plus est, ce détour européen a été l'occasion d'exploiter le folklore local pour donner vie à de nouvelles créatures. Dès lors, le Japon serait non seulement un changement en termes de décor, mais aussi une opportunité de renouveler le bestiaire et l'expérience en tant que telle. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser Capcom faire mûrir cette idée pour Resident Evil 10 ou un épisode ultérieur.