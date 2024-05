Capcom va bien, très bien même. L’éditeur a fanfaronné il y a peu en nous parlant de ses revenus et c’est colossal. Resident Evil cartonne, Dragon’s Dogma 2 a surpassé les espérances et la franchise est même devenue l’une des priorités de l’entreprise désormais. Et bien entendu, Monster Hunter les gouverne tous avec des résultats absolument titanesques qui assurent d’ores et déjà le succès de Monster Hunter Wilds, attendu quant à lui pour 2025.

Resident Evil multiplierait les projets...

Tout va bien dans le meilleur des mondes et ces derniers temps, ce sont les projets autour de Resident Evil qui attirent l’attention. Resident Evil 9 est par exemple sur toutes les lèvres. Les rumeurs s’enchaînent et s’entassent provenant de plusieurs horizons, notamment d’un certain Dusk Golem, insider réputé pour ses infos sur la licence et les jeux d’horreur en règle générale et ce malgré quelques ratés. Difficile de savoir où on en est là-dedans, mais ce qui est sûr, c’est que RE 9 est en route.

En route comme le serait un certain RE Code Veronica d'ailleurs, l'un des épisodes les plus appréciés de la licence serait sur le point de revenir sous la forme d’un remake au même titre que Resident Evil Zero visiblement. Deux jeux très importants pour l’univers de la licence et qui accusent leur âge. Un remake serait donc bienvenu, mais là encore on garde les pincettes, c'est une rumeur.

Resident Evil 2 Remake a relancé la machine, et ça ne s'arrête plus !

... mais certains jeux n'existeraient pas en réalité, c'est la déception

D’ailleurs, des bruits de couloir font état depuis un petit moment d’un potentiel remake de Resident Evil 1 et Resident Evil 5. Ce dernier était jusqu’ici pressenti pour être le prochain sur la liste pour faire suite à RE 2, 3 et 4. Le remake de RE 1 quant à lui est une nouvelle rumeur qui avait fait grand bruit et avait finalement été démontée une première fois par Dusk Golem justement. Ce dernier est revenu il y a peu pour réaffirmer qu’il n’avait jamais entendu parler d’un remake de Resident Evil premier du nom. Il va d’ailleurs plus loin et nous affirme que, selon ses sources, il n’y a aucun Resident Evil 5 Remake en développement. En tout cas, pas pour le moment. Une déception pour les amoureux de la licence, mais rien n'est perdu.

Des bruits de vouloir pour venir étouffer d’autres bruits de couloir… pour le moment, c’est faible mais on constate que ça fait tout de même beaucoup parler. Il n’y a jamais de fumée sans feu comme on dit, on gardera donc tout ça à l’œil en attendant confirmation de la part de Capcom qui ne devrait pas trop tarder à communiquer sur ses prochains projets. Mais pour l’heure, la firme japonaise n’a d’yeux que pour Monster Hunter Wilds, son prochain gros hit, même si l’on n’est pas à l’abri de quelques surprises. Le Summer Game Fest pourrait bien nous en dire davantage sur les projet de la firme.