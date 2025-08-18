À quelques jours seulement de sa présentation à la Gamescom 2025, Resident Evil 9 Requiem fait une nouvelle fois parler de lui. Alors que Capcom tente de conserver le mystère jusqu’au bout, les rumeurs ne sont pas de cet avis et les informations pleuvent. C’est une nouvelle fois un informateur à la langue bien pendue qui revient à la charge. Cette fois, c'est pour nous en dire davantage sur les personnages principaux du jeu. Capcom pourrait nous réserver quelques surprises de taille.

Resident Evil 9 cacherait bien son jeu

Après nous avoir dit que Resident Evil 9 devrait s’inspirer de vrais chefs-d’œuvre, notamment en ce qui concerne son système de combat, l’informateur Dusk Golem revient avec de nouvelles infos. Cette fois-ci, ve sont les personnages jouables du jeu qui sont concernés. Alors que Capcom ne nous a révélé que la présence de Grace Ashcroft, l’insider nous martèle depuis des mois que Leon S. Kennedy sera lui aussi jouable. Pour l’heure, Capcom de son côté fait l’autruche à ce sujet. S’ils ont affirmé que Leon avait été pressenti pour être le protagoniste du jeu, c’est visiblement Grace qui aurait repris sa place. Selon Capcom, il n’est plus vraiment possible de faire peur avec Leon qui serait bien trop rôdé avec tout ce qu’il a traversé désormais.

Non pas un, ni deux... mais trois personnages jouables ?

Si l’on en croit Dusk Golem, Leon serait pourtant bel et bien jouable, ce qui voudrait dire que Capcom tente de nous mener en bateau. Mais en plus de Grace et le vétéran de la licence, Resident Evil 9 devrait nous permettre d’incarner un troisième personnage : Alyssa Ashcroft, la mère de Grace et héroïne que seulement une poignée de fans devraient connaître. Dusk Golem tempère toutefois en affirmant qu’on ne la jouerait que très peu. On peut imaginer que ce sera à l'occasion de flashbacks ou de quelques séquences précises.

Pour rappel, le pitch de Resident Evil 9 Requiem connu à ce jour présente Grace comme étant l'héroïne. La jeune femme jusqu’ici habituée aux bureaux, va se retrouver sur le terrain pour enquêter sur d’étranges évènements. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la vérité sur la mort de sa mère qui aurait été assassinée il y a plusieurs années. Pour mener à bien son investigation, elle se rendra à Raccoon City. Ou du moins les ruines de la ville dévastée depuis les événements de Resident Evil 2, 3 et Outbreak (notamment)

Qui est Alyssa Ashcroft dans Resident Evil ?

Alyssa Ashcroft n’est pas un nouveau visage de Resident Evil. C’est en réalité l’un des personnages jouables de Resident Evil Outbreak, spin-off sorti au début des années 2000 sur PS2. C’est aussi le tout premier jeu en ligne de la franchise. Outbreak nous proposait d’incarner des personnages tous très différents. Tous devaient lutter pour leur survie alors que Raccoon City était en flamme. Alyssa Ashcroft était l’une des figures du premier jeu, une journaliste robuste qui n'avait pas froid aux yeux.

À la sortie de Resident Evil Outbreak File 2, il n’est pas dit si Alyssa Ashcroft a réussi à survivre ou non. Il faudra attendre Resident Evil 7 pour avoir de ses nouvelles. Visiblement, la journaliste travaille pour un journal local en Louisiane. Plusieurs articles datés de 2017 peuvent en effet être retrouvés dans la maison des Baker. C’est pour l’heure le seul lien récent que l’on ait avec les derniers événements, pour tout le reste, c’est flou. Resident Evil 9 devrait certainement nous donner des réponses. Mais pour ça il faudra attendre le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series ou PC.

Source : Dusk Golem via X.com