Tous les fans de Resident Evil vous le diront : la franchise de Capcom et le monde du cinéma ne font vraiment pas bon ménage. Que l’on parle de l’hexalogie mettant en scène Milla Jovovich ou des dernières adaptations en date comme Bienvenue à Raccoon City et la série Netflix, les critiques ont toujours été plus qu’unanimes : c’est extrêmement mauvais. Cela n’empêche pourtant pas Capcom de continuer sur sa lancée, un nouveau film réalisé par Zach Cregger étant actuellement en préparation. Et les premières images viennent de tomber.

Des premières images pour le prochain film Resident Evil

Alors non, on vous arrête tout de suite : pour les premières images officielles, il faudra encore patienter un peu. Néanmoins, il apparaît que le nouveau Resident Evil a officiellement débuté son tournage dans les rues de Prague, en témoignent ces quelques photos postées par le média The Prague Reporter. Et si le réalisateur de Barbare et Évanouis a d’ores et déjà confirmé qu’il ne s’agirait pas d’une nouvelle adaptation littérale des jeux de Capcom, il apparaît tout de même que le scénario nous emmènera dans une version enneigée de Raccoon City.

Ainsi, nous n’aurons peut-être pas droit à la présence des personnages les plus connus de Resident Evil – ce qui est sans doute pour le mieux –, mais nous aurons au moins le plaisir de retrouver la ville emblématique des premiers opus. Une ville qui ne manquera d’ailleurs pas d’action, puisque toujours selon The Prague Reporter, des scènes impliquant des courses poursuites en voiture et des explosions auraient déjà été filmées entre le 29 octobre et le 2 novembre dernier.

Un projet encore très mystérieux

Pour rappel, la prochaine adaptation de Resident Evil devrait débarquer dans les salles obscures à compter du 18 septembre 2026. Pour l’heure, très peu de détails ont été révélés à son sujet par Cregger, qui s’est contenté de déclarer dans les médias qu’il avait l’intention de proposer une vision très personnelle de l’univers de Capcom. Une déclaration qui est naturellement loin de rassurer les fans, donc, même si le succès rencontré par les derniers films du réalisateur pourrait inciter à lui laisser le bénéfice du doute.

Pour ce qui est du casting, Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis et Johnno Wilson ont tous été annoncés comme prenant part à l’aventure. Leur rôle exact, cependant, reste encore à préciser. Cela dit, avec un tournage actuellement en cours et une diffusion prévue d’ici moins d’un an maintenant, nous devrions assez rapidement en apprendre davantage sur ce futur Resident Evil, produit en collaboration avec Sony Pictures. Avant cela, les joueurs pourront toutefois retrouver la licence de Capcom avec Resident Evil Requiem dès le 27 février 2026.

Source : The Prague Reporter