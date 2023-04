Le succès de Resident Evil 4 Remake est indéniable. En plus d'avoir été adoubé par la presse et les joueurs, le jeu réalise des ventes records supérieures à Resident Evil 2 Remake et R3 Remake à leur sortie respective. Un carton qui va peut-être conforter Capcom dans son idée de dépoussiérer d'anciens épisodes de la franchises. À qui le tour ?

Attention, ça va spoiler !

Resident Evil Code Veronica, 5 ou 6 Remake ? Un indice troublant

Avant même la sortie de RE4 Remake, des discussions ont eu lieu sur la Toile autour de... Resident Evil Code Veronica Remake. Le dernier épisode la licence horrifique à avoir fait quasiment l'unanimité auprès des fans. Des afficionados qui ont pris d'assaut Twitter pour réclamer une version actualisée de ce volet. Y'a t-il un espoir ? Selon Yoshiaki Hirabayashi, producteur des remakes de RE1, RE2 et RE4, il n'y a « aucun plan concret » là-dessus. Hirabayashi-san semble dire vrai... mais un nouveau remake pourrait être envisagé. C'est ce qui ressort d'une théorie qui circule sur le Web.

Si vous n'avez pas fini Resident Evil 4 Remake, nous vous conseillons d'arrêter la lecture ici même.

Le remake de Resident Evil 4 comprend de nombreux changements que ce soit en termes de gameplay, d'histoire et de narration, avec des ajouts et suppressions. Des modifications qui concernent notamment Ada Wong... et Albert Wesker.

À la fin du jeu, on voit Ada Wong s'échapper en hélicoptère avec une fiole contenant de l'ambre de Plagas, et refuse de le donner à Wesker. Un autre plan montre ce dernier devant un écran géant qui diffuse des images très intéressantes pour certains. L'image visible sur Reddit révèlent plusieurs références claires et nettes à Resident Evil 5. On a ainsi un cliché de Excella Gionne, la directrice régionale de la division africaine de TRICELL, et un aperçu du jardin souterrain.

Pour les forumeurs, aucun doute, cette nouvelle découverte est un teasing pour Resident Evil 5 Remake qui serait peut-être déjà en développement dans les locaux de Capcom. Si cet épisode a été un triomphe commercial avec plus de 8,6 millions, il a énormément divisé en raison de son focus encore plus action et l'aspect coopératif avec une Sheva qui pouvait rappeler le boulet d'Ashley.

Des DLC pour RE4 Remake

En réponse à cette image qui va faire débat, des commentaires réclament (encore) un remake de Resident Evil Code Veronica. Est-ce que Capcom va entendre ces voix ou partir sur RE5 Remake ? Le temps nous le dira. En revanche, même s'il y a une revisite de cet épisode, ça ne signifie pas que Resident Evil 4 Remake a dit son dernier mot.

Il a en effet été amputé de deux contenus annexes en rapport avec Ada Wong : Separate Ways et Assignment Ada. Toutefois, rien n'est perdu et tout cela pourrait arriver sous la forme de DLC (gratuits ?) dans les mois à venir. Les équipes planchent également sur le mode PSVR 2 de Resident Evil 4 Remake qui sera entièrement gratuit.